FAカップ2026-27 試合日程・組み合わせ・結果
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FAカップ2026-27｜各ラウンドの試合日程
2026-27シーズンのFAカップは、1回戦が2026年11月7日からスタート。2027年5月22日まで開催される。
決勝はロンドンのウェンブリー・スタジアムで開催される。
- 1回戦：2026年11月7日
- 2回戦：2026年12月5日
- 3回戦：2027年1月9日
- 4回戦：2027年2月13日
- 5回戦：2027年3月6日
- 準々決勝：2027年4月3日
- 準決勝：2027年4月24日
- 決勝：2027年5月22日
※すべて現地時間
※開催日は前後する可能性あり
FAカップ2026-27｜日本での放送・配信予定
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FAカップで優勝すると？
FAカップで優勝したクラブには、翌シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)出場権が与えられる。
なお、優勝クラブがプレミアリーグの順位、またはUEFAクラブ大会の優勝によりすでにUEFAチャンピオンズリーグ(CL)もしくはELの出場権を得ている場合、FAカップ優勝によるEL出場枠は、すでにUEFA大会の出場権を得ていないプレミアリーグ最上位クラブに与えられる。
また、FAカップの優勝クラブは前季プレミアリーグ優勝クラブとともに、翌シーズン開幕前に開催されるFAコミュニティ・シールドに出場する。
1回戦｜試合日程・結果
試合日時
対戦カード
11/7(土)4:30
ブリストル・ローヴァーズ - ケンブリッジ・ユナイテッド
11/7(土)4:45
オックスフォード・シティ - レスター・シティ
11/8(日)0:00
ドーバー・アスレティック - ウィールドストーン
11/8(日)0:00
マンスフィールド - マックルズフィールド
11/8(日)0:00
ハダースフィールド - エクセター
11/8(日)0:00
ルートン・タウン - フォレスト・グリーン
11/8(日)0:00
キダーミンスター - ドンカスター
11/8(日)0:00
レイトン・オリエント - ハーボロー
11/8(日)0:00
アクリントン - ウィコム
11/8(日)0:00
MKドンズ - スウィンドン・タウン
11/8(日)0:00
ニューポート・カウンティ - ウォルソール
11/8(日)0:00
ブロムリー - ロザラム
11/8(日)0:00
バーネット - トレンメア
11/8(日)0:00
フリートウッド - ロッチデール
11/8(日)0:00
バーンズリー - オールダーショット
11/8(日)0:00
チェスターフィールド - ヨーヴィル
11/8(日)0:00
ジリンガム - バロー
11/8(日)0:00
ハロゲート - AFCフィルド
11/8(日)0:00
クルー・アレクサンドラ - ウィンブルドン
11/8(日)0:00
オックスフォード・ユナイテッド - スティーブニッジ
11/8(日)0:00
バートン - AFCラシュデン＆ダイアモンド
11/8(日)0:00
ポート・ヴェイル - スカンソープ
11/8(日)0:00
チェルトナム - ハリファックス
11/8(日)0:00
コルチェスター - ウスター
11/8(日)0:00
イーストリー - シュルーズベリー
11/8(日)0:00
プリマス・アーガイル - アルヴチャーチ
11/8(日)0:00
ホーンチャーチ - ブラックプール
11/8(日)0:00
ギーズリー - サットン
11/8(日)0:00
ブラッドフォード - マリン
11/8(日)0:00
ヨーク・シティ - ノーサンプトン
11/8(日)0:00
ボレアム・ウッド - ウィガン
11/8(日)0:00
カーライル - サルフォード
11/8(日)0:00
ソールズベリー - ショーリング
11/8(日)2:30
アルトリンチャム - ノッツ・カウンティ
11/8(日)5:00
ピーターバラ - レディング
11/8(日)21:00
スタッフォード・レンジャーズ - グリムズビー
11/8(日)23:15
クレイ・ワンダラーズ - ストックポート
11/9(月)0:00
ウィンボーン - クローリー・タウン
11/9(月)2:15
オールダム - シェフィールド・ウェンズデイ
11/10(火)4:30
プリマス・パークウェイ - バーカムステッド
※すべて日本時間表記
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
2回戦｜試合日程・結果
試合日時
対戦カード
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※2026年12月5日頃開催予定
3回戦｜試合日程・結果
試合日時
対戦カード
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※2027年1月9日頃開催予定
4回戦｜試合日程・結果
試合日時
対戦カード
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※2027年2月13日頃開催予定
5回戦｜試合日程・結果
試合日時
対戦カード
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※2027年3月6日頃開催予定
準々決勝｜試合日程・結果
試合日時
対戦カード
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※2027年4月3日頃開催予定
準決勝｜試合日程・結果
試合日時
対戦カード
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※2027年4月24日頃開催予定
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決勝｜試合日程・結果
試合日時
対戦カード
2027/5/22 時間未定
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※現地時間表記
※試合日程は変更の可能性あり
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