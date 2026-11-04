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FA Cup trophy(C)Getty Images
Yuta Tokuma

FAカップ2026-27 試合日程・組み合わせ・結果

FAカップ
マンチェスター・シティ
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コヴェントリー・シティ
リーズ
トッテナム
フラム
ニューカッスル
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ノッティンガム・フォレスト
ブライトン
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ボーンマス
サンダーランド
マンチェスター・ユナイテッド
アストン・ヴィラ

2026-27シーズンのイングランド・FAカップの日程、各ラウンドの試合結果、対戦カード、放送・配信予定を紹介。優勝すると得られる出場権は？

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  • Erling Haaland Manchester City FA CupGetty Images

    FAカップ2026-27｜各ラウンドの試合日程

    2026-27シーズンのFAカップは、1回戦が2026年11月7日からスタート。2027年5月22日まで開催される。

    決勝はロンドンのウェンブリー・スタジアムで開催される。

    • 1回戦：2026年11月7日
    • 2回戦：2026年12月5日
    • 3回戦：2027年1月9日
    • 4回戦：2027年2月13日
    • 5回戦：2027年3月6日
    • 準々決勝：2027年4月3日
    • 準決勝：2027年4月24日
    • 決勝：2027年5月22日

    ※すべて現地時間
    ※開催日は前後する可能性あり

  • FAカップ2026-27｜日本での放送・配信予定

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    ※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

  • Wembley(C)Getty Images

    FAカップで優勝すると？

    FAカップで優勝したクラブには、翌シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)出場権が与えられる。

    なお、優勝クラブがプレミアリーグの順位、またはUEFAクラブ大会の優勝によりすでにUEFAチャンピオンズリーグ(CL)もしくはELの出場権を得ている場合、FAカップ優勝によるEL出場枠は、すでにUEFA大会の出場権を得ていないプレミアリーグ最上位クラブに与えられる。

    また、FAカップの優勝クラブは前季プレミアリーグ優勝クラブとともに、翌シーズン開幕前に開催されるFAコミュニティ・シールドに出場する。

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  • 1回戦｜試合日程・結果

    試合日時

    対戦カード

    11/7(土)4:30

    ブリストル・ローヴァーズ - ケンブリッジ・ユナイテッド

    11/7(土)4:45

    オックスフォード・シティ - レスター・シティ

    11/8(日)0:00

    ドーバー・アスレティック - ウィールドストーン

    11/8(日)0:00

    マンスフィールド - マックルズフィールド

    11/8(日)0:00

    ハダースフィールド - エクセター

    11/8(日)0:00

    ルートン・タウン - フォレスト・グリーン

    11/8(日)0:00

    キダーミンスター - ドンカスター

    11/8(日)0:00

    レイトン・オリエント - ハーボロー

    11/8(日)0:00

    アクリントン - ウィコム

    11/8(日)0:00

    MKドンズ - スウィンドン・タウン

    11/8(日)0:00

    ニューポート・カウンティ - ウォルソール

    11/8(日)0:00

    ブロムリー - ロザラム

    11/8(日)0:00

    バーネット - トレンメア

    11/8(日)0:00

    フリートウッド - ロッチデール

    11/8(日)0:00

    バーンズリー - オールダーショット

    11/8(日)0:00

    チェスターフィールド - ヨーヴィル

    11/8(日)0:00

    ジリンガム - バロー

    11/8(日)0:00

    ハロゲート - AFCフィルド

    11/8(日)0:00

    クルー・アレクサンドラ - ウィンブルドン

    11/8(日)0:00

    オックスフォード・ユナイテッド - スティーブニッジ

    11/8(日)0:00

    バートン - AFCラシュデン＆ダイアモンド

    11/8(日)0:00

    ポート・ヴェイル - スカンソープ

    11/8(日)0:00

    チェルトナム - ハリファックス

    11/8(日)0:00

    コルチェスター - ウスター

    11/8(日)0:00

    イーストリー - シュルーズベリー

    11/8(日)0:00

    プリマス・アーガイル - アルヴチャーチ

    11/8(日)0:00

    ホーンチャーチ - ブラックプール

    11/8(日)0:00

    ギーズリー - サットン

    11/8(日)0:00

    ブラッドフォード - マリン

    11/8(日)0:00

    ヨーク・シティ - ノーサンプトン

    11/8(日)0:00

    ボレアム・ウッド - ウィガン

    11/8(日)0:00

    カーライル - サルフォード

    11/8(日)0:00

    ソールズベリー - ショーリング

    11/8(日)2:30

    アルトリンチャム - ノッツ・カウンティ

    11/8(日)5:00

    ピーターバラ - レディング

    11/8(日)21:00

    スタッフォード・レンジャーズ - グリムズビー

    11/8(日)23:15

    クレイ・ワンダラーズ - ストックポート

    11/9(月)0:00

    ウィンボーン - クローリー・タウン

    11/9(月)2:15

    オールダム - シェフィールド・ウェンズデイ

    11/10(火)4:30

    プリマス・パークウェイ - バーカムステッド

    ※すべて日本時間表記
    ※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり

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  • 2回戦｜試合日程・結果

    試合日時

    対戦カード

    -

    -

    ※2026年12月5日頃開催予定

  • 3回戦｜試合日程・結果

    試合日時

    対戦カード

    -

    -

    ※2027年1月9日頃開催予定

  • 4回戦｜試合日程・結果

    試合日時

    対戦カード

    -

    -

    ※2027年2月13日頃開催予定

  • 5回戦｜試合日程・結果

    試合日時

    対戦カード

    -

    -

    ※2027年3月6日頃開催予定

  • 準々決勝｜試合日程・結果

    試合日時

    対戦カード

    -

    -

    ※2027年4月3日頃開催予定

  • 準決勝｜試合日程・結果

    試合日時

    対戦カード

    -

    -

    ※2027年4月24日頃開催予定

  • Wembley StadiumGetty Images

    決勝｜試合日程・結果

    試合日時

    対戦カード

    2027/5/22 時間未定

    -

    ※現地時間表記
    ※試合日程は変更の可能性あり