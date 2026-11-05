レアル・ソシエダvsリヨンの予想スタメン・注目選手・見どころ｜ヨーロッパリーグ リーグフェーズ第4節
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レアル・ソシエダvsリヨン｜見どころ
キックオフ：2026年11月6日(金)2:45
放送・配信：WOWOWライブ、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム
2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第4節で、久保建英擁するレアル・ソシエダと中村敬斗の所属するリヨンが激突する。
レアル・ソシエダは今季のEL開幕2試合で未勝利となったが、前節は敵地でリールストロムに6-0で圧勝し、今大会初勝利を挙げた。ラ・リーガでも今週末まで4連勝と安定した戦いを続けており、直近6試合無敗と調子を上げている。ホームで迎えるリヨン戦でもこの勢いを維持し、EL連勝を狙いたい。
一方のリヨンは、EL開幕2連勝を飾ったが、前節のホッフェンハイム戦では敵地で0-3の完敗。先週末にはパリ・サンジェルマンとの大一番を0-2で落としてリーグ・アン首位から陥落した。公式戦2連敗中と状態が気になるチームは、敵地でのレアル・ソシエダ戦では立て直しを図り、再び勝利を収めたいところだ。
この試合で特に注目したいのは、好調なレアル・ソシエダの攻撃陣と、立て直しを図るリヨンの対決だ。レアル・ソシエダはEL前節で6得点を記録するなど攻撃陣が好調で、ラ・リーガでもその得点力を発揮している。一方のリヨンはEL開幕2連勝を飾ったものの、前節は無得点で完敗を喫した。レアル・ソシエダがホームの利を生かして攻撃力で押し切るのか、それともリヨンが守備を立て直し、敵地で再び勝利を収められるか。両チームの攻防に注目だ。
なお、両クラブはこれまで欧州の舞台で4度対戦しており、対戦成績はレアル・ソシエダ2勝、リヨン2勝とまったくの互角だ。
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レアル・ソシエダ｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
レミロ
■DF
フォルト、マルティン、サール、ゴメス
■MF
久保、ゴロチャテギ、トゥリエンテス、ゲデス
■FW
オヤルサバル、スチッチ
■監督
マタラッツォ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ベイティア
負傷選手情報：オドリオソラ、ザハリャン
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リヨン｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
グライフ
■DF
アテカメ、バハー、ニアカテ、アブネル
■MF
ビストルップ、テスマン、トリッソ
■FW
ヌアマ、メラフ、中村
■監督
フォンセカ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：タグリアフィコ
負傷選手情報：オペンダ、シュルツ、モートン、カンゴ、ウエドラオゴ
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レアル・ソシエダvsリヨン｜注目選手
■レアル・ソシエダ｜久保建英
レアル・ソシエダの注目は久保。鋭いドリブル突破と左足の正確なキックを武器に、右サイドから攻撃の起点となる日本代表MFは、今季ベンチを温める時間が続いていたものの、マラガ戦で今季初得点を記録したりと調子を上げている。
今回のリヨン戦では、久保が得意の右サイドで積極的に仕掛け、相手の守備を崩せるかが鍵となる。前節にホッフェンハイムに3失点完敗を喫した守備陣相手に、日本代表MFが持ち前の創造性を発揮し、得点に絡む活躍を見せ、チームをEL連勝に導けるか。
■リヨン｜中村敬斗
一方のリヨンの注目は中村。鋭いドリブル突破と右足の正確なシュートを武器に、左サイドから積極的にゴールを狙う日本代表FWは、今夏にスタッド・ランスから加入。EL初戦アンデルレヒト戦で移籍後初得点を記録したいと、EL3試合で1得点2アシストと結果を残している。
今回のレアル・ソシエダ戦では、中村が得意の左サイドから積極的に仕掛け、相手の守備を崩せるかが鍵となる。前節に6得点を挙げた相手に対して、リヨンが攻撃面での奮起が求められる中、日本代表FWが持ち前の突破力と決定力を発揮し、得点に絡む活躍を見せたい。
- (C)WOWOW
レアル・ソシエダvsリヨン｜放送・配信予定
久保建英と中村敬斗の日本人対決が注目のレアル・ソシエダvsリヨンは、テレビ『WOWOWライブ』、ネット『WOWOWオンデマンド』で生中継・ライブ配信を予定している。また、『Leminoプレミアム』でも配信を実施する予定だ。
今シーズンのELは、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で全試合を中継・ライブ配信するほか、『Leminoプレミアム』でもリーグフェーズ第2節から決勝まで全試合のライブ＆アーカイブ配信する。
サービス
料金(税込)
配信内容
2,530円(月額)
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
Leminoプレミアム
1,540円(月額)
31日間無料トライアルあり
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
※一部試合はディレイ配信
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