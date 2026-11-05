キックオフ：2026年11月6日(金)2:45

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2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第4節で、久保建英擁するレアル・ソシエダと中村敬斗の所属するリヨンが激突する。

レアル・ソシエダは今季のEL開幕2試合で未勝利となったが、前節は敵地でリールストロムに6-0で圧勝し、今大会初勝利を挙げた。ラ・リーガでも今週末まで4連勝と安定した戦いを続けており、直近6試合無敗と調子を上げている。ホームで迎えるリヨン戦でもこの勢いを維持し、EL連勝を狙いたい。

一方のリヨンは、EL開幕2連勝を飾ったが、前節のホッフェンハイム戦では敵地で0-3の完敗。先週末にはパリ・サンジェルマンとの大一番を0-2で落としてリーグ・アン首位から陥落した。公式戦2連敗中と状態が気になるチームは、敵地でのレアル・ソシエダ戦では立て直しを図り、再び勝利を収めたいところだ。

この試合で特に注目したいのは、好調なレアル・ソシエダの攻撃陣と、立て直しを図るリヨンの対決だ。レアル・ソシエダはEL前節で6得点を記録するなど攻撃陣が好調で、ラ・リーガでもその得点力を発揮している。一方のリヨンはEL開幕2連勝を飾ったものの、前節は無得点で完敗を喫した。レアル・ソシエダがホームの利を生かして攻撃力で押し切るのか、それともリヨンが守備を立て直し、敵地で再び勝利を収められるか。両チームの攻防に注目だ。

なお、両クラブはこれまで欧州の舞台で4度対戦しており、対戦成績はレアル・ソシエダ2勝、リヨン2勝とまったくの互角だ。