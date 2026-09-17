久保建英の出場は？レアル・ソシエダのEL開幕戦予想スタメン・見どころ

キックオフ：2026年9月18日(金)4:00

放送・配信：WOWOWシネマ、WOWOWオンデマンド

2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第1節で、久保建英の所属するレアル・ソシエダがイングランドのボーンマスを本拠地に迎える。

レアル・ソシエダは昨季、厳しいシーズンを過ごしたが、コパ・デル・レイ決勝でアトレティコ・マドリードを破って5年ぶりのタイトル獲得。これにより、ELリーグフェーズ出場権を獲得した。昨季途中就任してコパ・デル・レイ優勝に導いたマタラッツォが続投したチームだが、開幕6試合を2勝1分3敗と波に乗り切れず。国内で苦しいスタートとなった中、昨季タイトルを獲得した勢いを欧州の舞台で取り戻し、ホームで白星発進を飾りたい。

対するボーンマスは、昨季プレミアリーグでクラブ史上最高位の6位に入り、初の欧州カップ戦出場権を獲得。立役者のイラオラが退任し、ローゼが指揮を執るチームだが、ここまでプレミアリーグ開幕4試合で勝利なし。新体制になってチーム状態が安定しない中で迎えるクラブ史上初の欧州の舞台でプレミアリーグ勢としての力を示せるか。

この試合で特に注目したいのは、欧州経験を持つレアル・ソシエダに、初めて欧州の舞台に立つボーンマスがどう挑むかだ。レアル・ソシエダは昨季のコパ・デル・レイ制覇を経験した久保やオヤルサバルらを擁し、ホームの後押しも受けられる。一方のボーンマスにとっては、クラブの歴史に刻まれる欧州デビュー戦。互いに国内リーグでは思うようなスタートを切れていないだけに、どちらがEL初戦をきっかけに流れを変えられるか。

なお、両クラブにとってこれが初の直接対決となる。