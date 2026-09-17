久保建英の出場は？レアル・ソシエダのEL開幕戦予想スタメン・見どころ
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レアル・ソシエダvsボーンマス｜見どころ
キックオフ：2026年9月18日(金)4:00
放送・配信：WOWOWシネマ、WOWOWオンデマンド
2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第1節で、久保建英の所属するレアル・ソシエダがイングランドのボーンマスを本拠地に迎える。
レアル・ソシエダは昨季、厳しいシーズンを過ごしたが、コパ・デル・レイ決勝でアトレティコ・マドリードを破って5年ぶりのタイトル獲得。これにより、ELリーグフェーズ出場権を獲得した。昨季途中就任してコパ・デル・レイ優勝に導いたマタラッツォが続投したチームだが、開幕6試合を2勝1分3敗と波に乗り切れず。国内で苦しいスタートとなった中、昨季タイトルを獲得した勢いを欧州の舞台で取り戻し、ホームで白星発進を飾りたい。
対するボーンマスは、昨季プレミアリーグでクラブ史上最高位の6位に入り、初の欧州カップ戦出場権を獲得。立役者のイラオラが退任し、ローゼが指揮を執るチームだが、ここまでプレミアリーグ開幕4試合で勝利なし。新体制になってチーム状態が安定しない中で迎えるクラブ史上初の欧州の舞台でプレミアリーグ勢としての力を示せるか。
この試合で特に注目したいのは、欧州経験を持つレアル・ソシエダに、初めて欧州の舞台に立つボーンマスがどう挑むかだ。レアル・ソシエダは昨季のコパ・デル・レイ制覇を経験した久保やオヤルサバルらを擁し、ホームの後押しも受けられる。一方のボーンマスにとっては、クラブの歴史に刻まれる欧州デビュー戦。互いに国内リーグでは思うようなスタートを切れていないだけに、どちらがEL初戦をきっかけに流れを変えられるか。
なお、両クラブにとってこれが初の直接対決となる。
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レアル・ソシエダ｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
レミロ
■DF
フォルト、サール、パチェコ、ゴメス
■MF
オチエング、エレーラ、ソレール、ゲデス
■FW
オヤルサバル、スチッチ
■監督
マタラッツォ
出場停止選手：アランブル
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：オドリオソラ、スベルディア
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ボーンマス｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ペトロヴィッチ
■DF
スミス、ヒル、シウヴァ、トリュフォー
■MF
スコット、アダムス、ハイアン、クライファート、タヴァーニアー
■FW
エヴァニウソン
■監督
ローゼ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：アラウージョ、アドリ、クルーピ、ミロサヴリェヴィッチ
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レアル・ソシエダvsボーンマス｜注目選手
■レアル・ソシエダ｜久保建英
レアル・ソシエダの注目は久保だ。右サイドを主戦場に、左足の高い技術とドリブル、狭いスペースでのチャンスメークを武器とする日本代表MF。昨季は難しいシーズンを経験しながらも、コパ・デル・レイ優勝を経験した。
久保は今季、ここまで苦しい時間帯を過ごしている。ラ・リーガではここまで5試合に出場しているが、まだゴール、アシストはなく、ベンチを温める時間が続いている。それでも、攻撃にアクセントを加えられる存在であり、レアル・ソシエダが欧州で結果を残すためには、同選手の仕掛けやチャンスメイクが重要になる。ボーンマスを相手に今季初の得点関与を記録し、チームを白星発進へ導けるか。
■ボーンマス｜ハイアン
ボーンマスの注目はハイアンだ。2026年1月にヴァスコ・ダ・ガマから加入したブラジル人アタッカーで、左足のシュートやスピードを生かした突破を武器とする。加入初年度の昨季はプレミアリーグ15試合で5得点2アシストを記録し、クラブ史上初となる欧州カップ戦出場権獲得に貢献した。
今季開幕から全試合に出場するなど、チーム内での立場を確固たるものにした。リーグカップで今季初ゴールを挙げたりと、徐々に調子を上げている。ボーンマスにとって記念すべきクラブ史上初の欧州カップ戦で、20歳のブラジル人アタッカーが歴史的な一歩をゴールとともに飾れるかに注目だ。
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レアル・ソシエダvsボーンマス｜放送・配信予定
久保建英の出場が予想されるレアル・ソシエダvsボーンマスは、テレビ『WOWOWシネマ』、ネット『WOWOWオンデマンド』で生中継・ライブ配信を予定している。
今シーズンのELは、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で全試合を生中継・ライブ配信の予定だ。
サービス
料金(税込)
配信内容
CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)
12,100円
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
2,530円(月額)
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！
『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。
そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金
販売期間
価格(税込み)
視聴期限
通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】
2026/7/16(木)12:00(正午)～
10/31(土)23:59
改定前：19,800円
改定後：12,100円
2027/6/30(水)23:59
※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
- WOWOW公式サイトにアクセス
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- 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！
「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？
「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
- UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
- UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
- UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFAスーパーカップ2026
- MATCH HIGHLIGHT
- UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
- 2026-27シーズン開幕前特別企画
- ほか多数
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