リヨンvsクリスタル・パレスの予想スタメン・見どころ・注目選手｜UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第2節

キックオフ：2026年10月16日(金)1:45

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2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第2節で、中村敬斗の所属するリヨンと鎌田大地と冨安健洋の所属するクリスタル・パレスが対戦する。

リヨンは今季のEL初戦でアンデルレヒト相手に中村の得点などで2-1で勝利し、白星スタートを切った。続くリーグ・アンのレンヌ戦では4-0の快勝を収めるなど、開幕から安定した戦いを披露してきた。しかし、週末にはRCランスに敗れて今季リーグ戦初黒星。ホームで迎えるクリスタル・パレス戦で再び勝利を収め、EL開幕2連勝を狙う。

一方のクリスタル・パレスは、今季からサージュが指揮を執り、EL初戦ではレフ・ポズナンを4-0で圧倒。欧州の舞台で好スタートを切った。プレミアリーグでは苦戦する時期もあったが、週末のノッティンガム・フォレスト戦で鎌田の得点などで逆転勝利を収めるなど調子を上げている。敵地のリヨン戦でもその勢いを維持し、EL連勝を目指す。

この試合で特に注目したいのは、ともにEL初戦で勝利を収めた両チームが、どのように試合の主導権を握るかだ。リヨンは今季ホームゲームで攻撃力を発揮している。一方のクリスタル・パレスもEL初戦で4得点を記録するなど攻撃陣が好調だ。互いに得点力を示している中、リヨンがホームの利を活かして押し切るのか、それともクリスタル・パレスが敵地で攻撃力を発揮し、EL開幕2連勝を飾れるか。また、クリスタル・パレスの指揮官サージュにとっては古巣帰還となる一戦だ。

なお、両クラブにとってこれが初の直接対決となる。