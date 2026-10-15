リヨンvsクリスタル・パレスの予想スタメン・見どころ・注目選手｜UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第2節
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リヨンvsクリスタル・パレス｜見どころ
キックオフ：2026年10月16日(金)1:45
放送・配信：WOWOWプライム、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム
2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第2節で、中村敬斗の所属するリヨンと鎌田大地と冨安健洋の所属するクリスタル・パレスが対戦する。
リヨンは今季のEL初戦でアンデルレヒト相手に中村の得点などで2-1で勝利し、白星スタートを切った。続くリーグ・アンのレンヌ戦では4-0の快勝を収めるなど、開幕から安定した戦いを披露してきた。しかし、週末にはRCランスに敗れて今季リーグ戦初黒星。ホームで迎えるクリスタル・パレス戦で再び勝利を収め、EL開幕2連勝を狙う。
一方のクリスタル・パレスは、今季からサージュが指揮を執り、EL初戦ではレフ・ポズナンを4-0で圧倒。欧州の舞台で好スタートを切った。プレミアリーグでは苦戦する時期もあったが、週末のノッティンガム・フォレスト戦で鎌田の得点などで逆転勝利を収めるなど調子を上げている。敵地のリヨン戦でもその勢いを維持し、EL連勝を目指す。
この試合で特に注目したいのは、ともにEL初戦で勝利を収めた両チームが、どのように試合の主導権を握るかだ。リヨンは今季ホームゲームで攻撃力を発揮している。一方のクリスタル・パレスもEL初戦で4得点を記録するなど攻撃陣が好調だ。互いに得点力を示している中、リヨンがホームの利を活かして押し切るのか、それともクリスタル・パレスが敵地で攻撃力を発揮し、EL開幕2連勝を飾れるか。また、クリスタル・パレスの指揮官サージュにとっては古巣帰還となる一戦だ。
なお、両クラブにとってこれが初の直接対決となる。
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リヨン｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
グライフ
■DF
アテカメ、マタ、クライファート、アブネル
■MF
テスマン、モートン、ブダシュ、ナーティ、中村
■FW
シュルツ
■監督
フォンセカ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ニアカテ
負傷選手情報：オペンダ、ウエドラオゴ
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クリスタル・パレス｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ベニテス
■DF
リチャーズ、ディサシ、カンボ
■MF
カライリ、ティンバー、ウォートン、ミッチェル、鎌田、ピノ
■FW
ストランド・ラーセン
■監督
サージュ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：マテタ、リアド、ヘンダーソン
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リヨンvsクリスタル・パレス｜注目選手
■リヨン｜中村敬斗
リヨンの注目は中村だ。鋭いドリブルとスピードを生かした縦への突破、右足から放つ精度の高いシュートを武器とする日本代表FWは、今季からリヨンでプレー。リーグ戦では途中出場が続いているものの、EL初戦のアンデルレヒト戦で移籍後初得点を記録して2-1の勝利に貢献した。
今回対戦するクリスタル・パレスは、組織的な守備と素早い攻守の切り替えを武器とする難敵。中村が得意のドリブルで相手守備陣を揺さぶり、左サイドからどこまで決定機を生み出せるかがポイントとなる。EL初戦に続いて得点を奪い、チームを開幕2連勝に導けるか。日本代表アタッカーの活躍に注目だ。
■クリスタル・パレス｜鎌田大地
一方のクリスタル・パレスの注目は鎌田。優れた戦術理解力と巧みなポジショニングを武器に、中盤から前線まで幅広い役割をこなす日本代表MFは、正確なパスや攻撃参加でチャンスを生み出す。今季はサージュの下でも中心選手として起用され、週末には待望のプレミアリーグ初得点を記録した。
今回対峙するリヨンは、リーグ・アンで上位につける強豪であり、中盤での主導権争いが重要となる。鎌田が持ち前の戦術眼を活かし、ボールを奪った後に素早く攻撃へつなげられるかが鍵だ。古巣リヨンとの対戦を迎えるサージュの下、日本代表MFが攻守に存在感を発揮し、敵地での勝利に貢献できるか。
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リヨンvsクリスタル・パレス｜放送・配信予定
中村敬斗と鎌田大地・冨安健洋の日本人対決が注目のリヨンvsクリスタル・パレスは、テレビ『WOWOWプライム』、ネット『WOWOWオンデマンド』で生中継・ライブ配信を予定している。また、『Leminoプレミアム』でも配信を実施する予定だ。
今シーズンのELは、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で全試合を中継・ライブ配信するほか、『Leminoプレミアム』でもリーグフェーズ第2節から決勝まで全試合のライブ＆アーカイブ配信する。
サービス
料金(税込)
配信内容
CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)
12,100円
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
2,530円(月額)
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
1,540円(月額)
31日間無料トライアルあり
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
※一部試合はディレイ配信
CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！
『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。
そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金
販売期間
価格(税込み)
視聴期限
通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】
2026/7/16(木)12:00(正午)～
10/31(土)23:59
改定前：19,800円
改定後：12,100円
2027/6/30(水)23:59
※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
- WOWOW公式サイトにアクセス
- WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
- 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
- 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！
「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？
「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
- UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
- UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
- UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFAスーパーカップ2026
- MATCH HIGHLIGHT
- UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
- 2026-27シーズン開幕前特別企画
- ほか多数
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