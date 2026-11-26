キックオフ：2026年11月27日(金)5:00

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2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第5節で、鎌田大地と冨安健洋の所属するクリスタル・パレスと久保建英擁するレアル・ソシエダが対戦する。

UEFAカンファレンスリーグ覇者として今大会に臨むクリスタル・パレスだが、今季ELリーグフェーズでここまで1勝2分け1敗の勝ち点5とやや苦戦。前節にはホッフェンハイムに1-1で引き分けてこれで3試合連続未勝利となった。国内でも調子の上がらないチームは、サージュの後任フランクの下で迎える最初のホームゲームで何としても勝利が欲しいところだ。

一方のレアル・ソシエダは、開幕2試合で未勝利となったものの、第3節ではリールストロムに6-0で圧勝し、今大会初勝利を挙げた。しかし、前節のリヨン戦ではホームで1-1の引き分けに終わり、ここまで1勝2分け1敗の勝ち点5。ELでは3試合連続無敗と立て直しを見せているだけに、今節は敵地で2勝目を挙げ、ノックアウトフェーズ進出に向けて弾みをつけたい。

この試合で特に注目したいのは、互いに得点力のある両チームがどのような攻防を繰り広げるかだ。クリスタル・パレスはここまでEL4試合で9得点を挙げているものの、6失点と守備面に課題を残している。一方のレアル・ソシエダも4試合で9得点を記録しており、リールストロム戦では6得点と攻撃力を発揮した。クリスタル・パレスがホームの利を活かして積極的に仕掛けるのか、それともレアル・ソシエダがボールを保持しながら試合の主導権を握るのか。勝ち点で並ぶ両チームの戦術的な駆け引きに注目だ。

なお、両クラブの欧州の舞台で初の顔合わせとなる。