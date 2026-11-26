クリスタル・パレスvsレアル・ソシエダの予想スタメン・見どころ・放送予定｜ヨーロッパリーグ リーグフェーズ第5節
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クリスタル・パレスvsレアル・ソシエダ｜見どころ
キックオフ：2026年11月27日(金)5:00
放送・配信：WOWOWプライム、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム
2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第5節で、鎌田大地と冨安健洋の所属するクリスタル・パレスと久保建英擁するレアル・ソシエダが対戦する。
UEFAカンファレンスリーグ覇者として今大会に臨むクリスタル・パレスだが、今季ELリーグフェーズでここまで1勝2分け1敗の勝ち点5とやや苦戦。前節にはホッフェンハイムに1-1で引き分けてこれで3試合連続未勝利となった。国内でも調子の上がらないチームは、サージュの後任フランクの下で迎える最初のホームゲームで何としても勝利が欲しいところだ。
一方のレアル・ソシエダは、開幕2試合で未勝利となったものの、第3節ではリールストロムに6-0で圧勝し、今大会初勝利を挙げた。しかし、前節のリヨン戦ではホームで1-1の引き分けに終わり、ここまで1勝2分け1敗の勝ち点5。ELでは3試合連続無敗と立て直しを見せているだけに、今節は敵地で2勝目を挙げ、ノックアウトフェーズ進出に向けて弾みをつけたい。
この試合で特に注目したいのは、互いに得点力のある両チームがどのような攻防を繰り広げるかだ。クリスタル・パレスはここまでEL4試合で9得点を挙げているものの、6失点と守備面に課題を残している。一方のレアル・ソシエダも4試合で9得点を記録しており、リールストロム戦では6得点と攻撃力を発揮した。クリスタル・パレスがホームの利を活かして積極的に仕掛けるのか、それともレアル・ソシエダがボールを保持しながら試合の主導権を握るのか。勝ち点で並ぶ両チームの戦術的な駆け引きに注目だ。
なお、両クラブの欧州の舞台で初の顔合わせとなる。
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クリスタル・パレス｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ヘンダーソン
■DF
カライリ、ディザジ、リチャーズ、ミッチェル
■MF
ティンバー、レルマ、鎌田、マクニール、ピノ
■FW
ラーセン
■監督
フランク
累積リーチ：ピノ
出場停止選手：ウォートン
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：冨安、サール、リアド
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レアル・ソシエダ｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
レミロ
■DF
フォルト、スベルディア、マルティン、ゴメス
■MF
久保、ゴロチャテギ、ソレール、ゲデス
■FW
オヤルサバル、オスカールソン
■監督
マタラッツォ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：オドリオソラ、ザハリャン、バレネチェア
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クリスタル・パレスvsレアル・ソシエダ｜注目選手
■クリスタル・パレス｜鎌田大地
クリスタル・パレスの注目は鎌田。優れた戦術理解力と正確なパス、ゴール前への巧みな飛び出しを武器とする日本代表MFは、今季ELでここまで2得点を記録。前節のホッフェンハイム戦では、数的不利に陥ったチームを救う後半アディショナルタイムの同点弾を決めるなど、勝負強さを発揮した。
今回のレアル・ソシエダ戦では、鎌田が中盤で攻撃の起点となり、前線の選手との連係からチャンスを生み出せるかが鍵となる。EL3試合連続で勝利から遠ざかっているチームを救うべく、持ち前の創造性と得点力を発揮し、EL2試合連続得点とともにチームを勝利に導けるか。
■レアル・ソシエダ｜久保建英
レアル・ソシエダの注目は久保。鋭いドリブル突破と左足の正確なキックを武器に、右サイドから攻撃の起点となる日本代表MFは、今季出場機会が限られ、EL3試合で得点に絡めていない。それでも、11月の日本代表戦ではブラジル相手にゴールを決めるなど、決して調子が悪いわけではなさそうだ。
今回のクリスタル・パレス戦では、ピッチに立てさえすれば久保が得意の右サイドから積極的に仕掛け、相手守備陣攻略のキーマンになり得る。日本代表の同僚である鎌田との直接対決にも注目が集まる中、持ち前の突破力と創造性を発揮し、今季EL初得点を挙げてチームに勝利をもたらせるか。
- (C)WOWOW
クリスタル・パレスvsレアル・ソシエダ｜放送・配信予定
鎌田大地・冨安健洋と久保建英の日本人対決が注目のクリスタル・パレスvsレアル・ソシエダは、テレビ『WOWOWプライム』、ネット『WOWOWオンデマンド』で生中継・ライブ配信を予定している。また、『Leminoプレミアム』でも配信を実施する予定だ。
今シーズンのELは、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で全試合を中継・ライブ配信するほか、『Leminoプレミアム』でもリーグフェーズ第2節から決勝まで全試合のライブ＆アーカイブ配信する。
サービス
料金(税込)
配信内容
2,530円(月額)
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
Leminoプレミアム
1,540円(月額)
31日間無料トライアルあり
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
※一部試合はディレイ配信
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