エクアドル代表の最新FIFAランキングは？10月1日に日本代表と対戦

サッカー日本代表はキリンカップサッカー2026でエクアドル代表と対戦する。
エクアドル代表の最新FIFAランキングを紹介する。
サッカー日本代表はキリンカップサッカー2026でエクアドル代表と対戦する。
エクアドル代表の最新FIFAランキングを紹介する。
FIFA（国際サッカー連盟）が発表した最新のFIFAランキングで、日本は17位、対戦国は26位に入っている。
日本代表とエクアドル代表は、これまで国際Aマッチで9度対戦し、日本側の2勝2分けとなっている。
直近では2022年に対戦し、0-0の引き分けとなっている。
2022年9月27日｜キリンチャレンジカップ2022：日本 0-0 エクアドル
2019年6月24日｜コパ・アメリカ：エクアドル 1-1 日本
2006年3月30日｜キリンチャレンジカップ：日本 1-0 エクアドル
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10月1日(木)に開催されるキリンカップサッカー2026 日本代表vsウルグアイ代表は、地上波『TBS系列』で生中継、ネット『TVer』でライブ配信を予定している。
解説は福田正博、柿谷曜一朗、実況は齋藤慎太郎（TBSアナウンサー）が務める予定となっている。
チャンネル
形態
中継時間
TBS系列
テレビ
10月1日(木)
TVer
ネット
10月1日(木)