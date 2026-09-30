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エクアドル代表の最新FIFAランキングは？10月1日に日本代表と対戦

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日本 対 エクアドル
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【日本対エクアドル 最新情報】10月1日に対戦するサッカー日本代表とエクアドル代表の最新FIFAランキングを紹介。

サッカー日本代表はキリンカップサッカー2026でエクアドル代表と対戦する。

エクアドル代表の最新FIFAランキングを紹介する。

  • South Korea v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    エクアドル代表のFIFAランキングは？

    FIFA（国際サッカー連盟）が発表した最新のFIFAランキングで、日本は17位、対戦国は26位に入っている。

  • japan-ecuador(C)Getty Images

    日本とエクアドルの通算対戦成績は？

    日本代表とエクアドル代表は、これまで国際Aマッチで9度対戦し、日本側の2勝2分けとなっている。

    直近では2022年に対戦し、0-0の引き分けとなっている。

  • japan-ecuador(C)Getty Images

    日本とエクアドル 直近3試合の直接対戦結果一覧

    2022年9月27日｜キリンチャレンジカップ2022：日本 0-0 エクアドル
    2019年6月24日｜コパ・アメリカ：エクアドル 1-1 日本
    2006年3月30日｜キリンチャレンジカップ：日本 1-0 エクアドル

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  • エクアドル戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

    10月1日(木)に開催されるキリンカップサッカー2026 日本代表vsウルグアイ代表は、地上波『TBS系列』で生中継、ネット『TVer』でライブ配信を予定している。

    解説は福田正博、柿谷曜一朗、実況は齋藤慎太郎（TBSアナウンサー）が務める予定となっている。

    チャンネル

    形態

    中継時間

    TBS系列

    テレビ

    10月1日(木)
    18:30～

    TVer

    ネット

    10月1日(木)
    18:30～

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