バイエルンvsドルトムントの予想スタメン・注目選手・見どころ

キックオフ：2026年11月1日(日)2:30

放送・配信：DAZN

2026-27シーズンのブンデスリーガ第7節で、バイエルン・ミュンヘンとドルトムントによる大一番「デア・クラシカー」が開催される。

王者バイエルンは今季、リーグ戦7試合で25得点6失点を記録し、圧倒的な攻撃力を見せている。直近のRBライプツィヒ戦では6-1で大勝すると、続くSCフライブルク戦でも3-1の勝利を収め、リーグ2連勝を達成。特にホームでは今季のリーグ戦3試合で18得点を挙げており、本拠地アリアンツ・アレーナでの強さが際立つ。

対するドルトムントも、リーグ開幕から無敗を維持し、得失点差で首位バイエルンを追っている。直近のリーグ戦ではウニオン・ベルリンと0-0で引き分けたものの、第7節ではアイントラハト・フランクフルトを1-0で撃破。リーグ戦7試合でわずか5失点と堅い守備を誇り、接戦をものにする勝負強さを見せている。

この試合で注目したいのは、バイエルンの強力な攻撃陣とドルトムントの安定した守備陣による攻防だ。バイエルンはボールを保持しながら積極的に攻撃を仕掛け、相手を押し込むスタイルが特徴で、ホームの声援を背にどこまで相手ゴールに迫れるか。一方のドルトムントは、組織的な守備をベースに素早い攻撃で得点を狙いたいところだ。バイエルンが持ち前の攻撃力で守備網を突破するのか、それともドルトムントが堅い守備からチャンスを生み出すのか、両チームの戦術的な駆け引きが勝敗を左右しそうだ。

両チームは今季開幕前のスーパーカップでも対戦し、バイエルンが2-1で勝利。また、昨季のブンデスリーガでもバイエルンが2勝を収めており、直接対決3連勝中だ。