バイエルンvsドルトムントの予想スタメン・注目選手・見どころ
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バイエルンvsドルトムント｜見どころ
キックオフ：2026年11月1日(日)2:30
放送・配信：DAZN
2026-27シーズンのブンデスリーガ第7節で、バイエルン・ミュンヘンとドルトムントによる大一番「デア・クラシカー」が開催される。
王者バイエルンは今季、リーグ戦7試合で25得点6失点を記録し、圧倒的な攻撃力を見せている。直近のRBライプツィヒ戦では6-1で大勝すると、続くSCフライブルク戦でも3-1の勝利を収め、リーグ2連勝を達成。特にホームでは今季のリーグ戦3試合で18得点を挙げており、本拠地アリアンツ・アレーナでの強さが際立つ。
対するドルトムントも、リーグ開幕から無敗を維持し、得失点差で首位バイエルンを追っている。直近のリーグ戦ではウニオン・ベルリンと0-0で引き分けたものの、第7節ではアイントラハト・フランクフルトを1-0で撃破。リーグ戦7試合でわずか5失点と堅い守備を誇り、接戦をものにする勝負強さを見せている。
この試合で注目したいのは、バイエルンの強力な攻撃陣とドルトムントの安定した守備陣による攻防だ。バイエルンはボールを保持しながら積極的に攻撃を仕掛け、相手を押し込むスタイルが特徴で、ホームの声援を背にどこまで相手ゴールに迫れるか。一方のドルトムントは、組織的な守備をベースに素早い攻撃で得点を狙いたいところだ。バイエルンが持ち前の攻撃力で守備網を突破するのか、それともドルトムントが堅い守備からチャンスを生み出すのか、両チームの戦術的な駆け引きが勝敗を左右しそうだ。
両チームは今季開幕前のスーパーカップでも対戦し、バイエルンが2-1で勝利。また、昨季のブンデスリーガでもバイエルンが2勝を収めており、直接対決3連勝中だ。
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バイエルン｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ウルビヒ
■DF
スタニシッチ、ウパメカノ、キム、ブラウン
■MF
ライマー、ビショフ、オリーセ、サイバリ、ニャブリ
■FW
ケイン
■監督
ダンクス
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：ノイアー、ディアス、ムシアラ、パヴロヴィッチ、ブーフマン、コンパニ
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ドルトムント｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
コベル
■DF
シュロッターベック、アントン、ベンセバイニカンセロ、クバルシ、マルティン、バルデ
■MF
リエルソン、ザビッツァー、ヌメチャ、スヴェンソン、シルバ、フェールマン
■FW
ギラシ
■監督
コヴァチ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：ジャン、コンスタンテリアス、レルマ
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バイエルンvsドルトムント｜注目選手
■バイエルン・ミュンヘン｜ハリー・ケイン
バイエルンの注目はケインだ。得点とチャンスメークの両面で存在感を発揮するチームの攻撃陣を牽引する存在。昨季はクラブと代表で公式戦73得点を記録し、チームの国内3冠達成に貢献。先日発表された2026年バロンドールでは、イングランド人選手として25年ぶりの受賞を果たした。
今季もブンデスリーガ開幕7試合で4得点を挙げるなどケインは好調だ。今季は攻撃の組み立てにも積極的に関与し、チームの攻撃を支えている。バロンドール受賞後初のリーグ戦となる今回のデア・クラシカーでも、持ち前の決定力を発揮し、宿敵相手の大一番でもゴールを奪えるかに注目が集まる。
■ドルトムント｜セール・ギラシ
ボルシアの注目はギラシ。187cmの長身を生かしたポストプレーや空中戦の強さに加え、ゴール前での巧みなポジショニングと高い決定力を兼ね備える選手だ。今季はブンデスリーガ開幕7試合で2得点2アシストを記録し、チャンピオンズリーグでも3試合4得点と早くも量産体制に入っている。
直近のチャンピオンズリーグでも2得点を挙げてチームの勝利に貢献。今季リーグ戦ではやや得点数が伸び悩んでいるものの、ボルシアの攻撃を支える重要な存在であることに変わりはない。バイエルンとの首位攻防戦では、バロンドール受賞のケインとのエース対決にも注目が集まる。持ち前の決定力を発揮し、チームを首位浮上に導けるか。
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バイエルンvsドルトムント｜放送・配信予定
バイエルン・ミュンヘンとドルトムントによる「デア・クラシカー」は、「DAZN」でライブ配信を実施。DAZNでは、2025-26シーズンからブンデスリーガをライブ配信しており、今季も全360試合が配信予定だ。
視聴方法は、DAZN Standardへの加入が基本。月間プランは月額4,200円(税込)、年間プラン一括払いは32,000円(税込)で、1年を通してブンデスリーガを追いたい場合は年間プランの方が割安となる。
また、DAZN StandardとDMMプレミアムがセットになった「DMM×DAZNホーダイ」も選択肢となる。月額3,480円(税込)で利用でき、DAZN単体の月間プランより料金を抑えながら、DMM TVの対象コンテンツも楽しめる。
サービス
放送・配信内容
料金
特徴
ブンデスリーガ全306試合をライブ配信予定
月額4,200円(税込)／年間一括32,000円(税込)
全試合のライブ配信・見逃し配信を視聴可能
DAZN配信コンテンツを視聴可能
月額3,480円(税込)
DAZN StandardとDMMプレミアムがセット。DAZN単体の月間プランより料金を抑えられる
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