メッシ代表引退試合の試合日程・対戦相手・見どころ

メッシの代表引退試合となるサッカー国際親善試合で、アルゼンチン代表とベナン代表が対戦する。

アルゼンチン代表として長年にわたって大きな功績を残してきたメッシがこの一戦で代表から引退する。8月に代表引退を表明した39歳の主将は本拠地「エスタディオ・モヌメンタル」で行われるベナンとの試合で、母国のサポーターの前で最後に「アルビセレステ」のユニフォームを身にまとう。

2005年の代表デビューから20年以上にわたってアルゼンチンを牽引してきたメッシは、2021年のコパ・アメリカで悲願の主要国際タイトルを獲得すると、2022年ワールドカップ、2024年コパ・アメリカでも優勝。ここまでいずれも歴代最多となる207試合125得点を記録しており、ベナン戦が208試合目にして最後の代表戦だ。

アルゼンチンは、メッシ不在で今月の2試合を戦い、ボリビアに4-0、ブルキナファソに7-0と連勝と、好調を維持している。今回はメッシに加えてデ・パウル、ロ・チェルソも合流しており、アルバレスやラウタロ・マルティネスらを含め、スカローニが最後の背番号10をどのような布陣で支えるのかも注目となる。

対するベナンも単なる“引退試合の相手”ではない。直近6試合のうち5試合で失点を1以下に抑え、しっかりと結果も残している。指揮官ロールの下で守備の粘り強さを見せるアフリカ勢が、メッシを中心とするアルゼンチンの攻撃をどこまで封じられるかも試合のポイントだ。

もちろん、勝敗以上に注目されるのがアルゼンチンの背番号10が最後の代表戦でどのようなプレーを見せるのか。数々の歓喜と苦悩をともにしてきたサポーターが見守るモヌメンタルで、メッシの20年以上に及ぶ代表キャリアがフィナーレを迎える。