メッシ代表引退試合の試合日程・対戦相手・見どころ
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メッシ代表引退試合｜試合情報
メッシの代表引退試合となるサッカー国際親善試合のアルゼンチン代表vsベナン代表は、現地時間2026年10月6日(火)に開催。キックオフは午後8時に予定されている。日本は現地よりも12時間進んでいるため、日本時間10月7日(水)午前8時に試合開始の予定だ。
試合会場は、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスにある「エスタディオ・モヌメンタル」。アルゼンチン代表の本拠地としても使用される同スタジアムで、メッシが代表でのラストゲームをプレーする。
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メッシ代表引退試合｜テレビ放送・ネット配信
日本時間2026年10月7日(水)に開催されるメッシ代表引退試合のアルゼンチン代表vsベナン代表は、ネット『DAZN』がライブ配信の予定。
地上波、BS/CSのテレビ放送、他のインターネットプラットフォームによるネット配信は予定されていない。
『DAZN』では、解説を安永聡太郎氏と元日本代表の久保裕也氏、実況を山田泰三氏が務める予定だ。
チャンネル
形態
中継時間
DAZN
ネット
10月7日(水)
8:00～
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ベナン代表の基本情報・FIFAランキング
■基本情報
W杯出場：0回
最高成績：-
FIFAランキング：93位
メッシの代表引退試合としてアルゼンチン代表と対戦するベナン代表。ドイツ人指揮官のゲルノト・ロール率いるチームは、ワールドカップ出場はないものの、2026年大会アフリカ予選で出場権獲得まであと一歩に迫り、今冬に開催されたアフリカ・ネイションズカップではラウンド16進出を果たしたりと、着実に力をつけているチームだ。
指揮官ロールの下で統率の取れた守備を敷き、ハダースフィールドでプレミアリーグを経験したスティーブ・モウニーを中心に、スピードとフィジカルを活かしたカウンターから相手ゴールを目指すプレースタイルを得意としている。
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メッシ代表引退試合｜見どころ
メッシの代表引退試合となるサッカー国際親善試合で、アルゼンチン代表とベナン代表が対戦する。
アルゼンチン代表として長年にわたって大きな功績を残してきたメッシがこの一戦で代表から引退する。8月に代表引退を表明した39歳の主将は本拠地「エスタディオ・モヌメンタル」で行われるベナンとの試合で、母国のサポーターの前で最後に「アルビセレステ」のユニフォームを身にまとう。
2005年の代表デビューから20年以上にわたってアルゼンチンを牽引してきたメッシは、2021年のコパ・アメリカで悲願の主要国際タイトルを獲得すると、2022年ワールドカップ、2024年コパ・アメリカでも優勝。ここまでいずれも歴代最多となる207試合125得点を記録しており、ベナン戦が208試合目にして最後の代表戦だ。
アルゼンチンは、メッシ不在で今月の2試合を戦い、ボリビアに4-0、ブルキナファソに7-0と連勝と、好調を維持している。今回はメッシに加えてデ・パウル、ロ・チェルソも合流しており、アルバレスやラウタロ・マルティネスらを含め、スカローニが最後の背番号10をどのような布陣で支えるのかも注目となる。
対するベナンも単なる“引退試合の相手”ではない。直近6試合のうち5試合で失点を1以下に抑え、しっかりと結果も残している。指揮官ロールの下で守備の粘り強さを見せるアフリカ勢が、メッシを中心とするアルゼンチンの攻撃をどこまで封じられるかも試合のポイントだ。
もちろん、勝敗以上に注目されるのがアルゼンチンの背番号10が最後の代表戦でどのようなプレーを見せるのか。数々の歓喜と苦悩をともにしてきたサポーターが見守るモヌメンタルで、メッシの20年以上に及ぶ代表キャリアがフィナーレを迎える。
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