「あの瞬間が一番幸せ」GK鈴木椋大が左手一本PKセーブでジェフ千葉を救う「選手たちの表情はまだ死んでいなかった」

チームを窮地から救った守護神のもとへ、黄色のイレブンが真っ先に駆け寄った。

「サッカー選手をやっていて、あの瞬間が一番幸せな瞬間」（鈴木椋）

千葉在籍8年目の鈴木がホッとしたように微笑む。今季初出場となったこの試合は、チームにとって是が非でも勝利したい一戦だった。

17季ぶりのJ1復帰を成し遂げた千葉はここまで開幕3連敗。前節からスタメンを全員入れ替え、悪い流れを断ち切ろうと天皇杯に臨むも、苦戦を強いられて延長戦に突入した。両チームともに疲へいして、こう着状態が続くなか、先手を取ったのは沼津。千葉は117分に痛恨の先制点を許してしまった。

「4連敗か…？」とフクダ電子アリーナのサポーターは眉をひそめたに違いない。だが、鈴木は「もう時間がないなと思いましたけど、フィールドに立っている選手たちの表情は、まだ死んでいなかったので、そこを信じようという想いだった」と後ろから声を出し続けていた。

タイムリミットが刻一刻と迫るなか、意地の同点弾は試合終了間際の120＋1分に生まれた。左サイドでのスローインを起点に、ボールが相手ボックス内まで届けられると、最後は攻撃参加していたDF河野貴志が右足を振り抜き、ネットを揺らした。

「PK戦まで行ったのは、120分間走ってくれたフィールドプレーヤーのおかげ。一つやられて、負けそうな雰囲気のなかでも全員が踏ん張って、やり返す気持ちを見せられたのは良かったと思う」