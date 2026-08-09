PSG指揮官エンリケ、鈴木彩艶をレンタルせず今季からの起用を熱望？総額64億円で交渉は最終段階とも

日本代表GK鈴木彩艶の去就について、イタリア『ガゼッタ・デッロ・スポルト』が分析している。





パルマでの2シーズンで公式戦59試合に出場して評価を高めると、FIFAワールドカップ2026では日本代表の正守護神として全4試合に先発、見事なパフォーマンスを披露した鈴木彩艶。そんな23歳GKだが、今夏の移籍市場でも注目を集めていることが複数メディアで報じられている。





イタリア複数メディアは、現在パリ・サンジェルマン（PSG）がユヴェントスとの争奪戦をリードしていると報道。さらに『コリエレ・デッロ・スポルト』によると、PSGとパルマの交渉は最終段階を迎えており、ボーナスを含む最終的な金銭条件の詳細を詰めている段階であるという。総額は3500万ユーロ（約64億円）に達するようだ。さらに、PSGへ完全移籍で加入した後にユヴェントスへレンタルで加入する案も浮上していた。





そして『ガゼッタ・デッロ・スポルト』は、鈴木彩艶の今後を分析。仮にユヴェントスがPSGからレンタルで獲得するとしても、単純な無償レンタルではなくレンタルフィーが発生する可能性があるとのこと。また一方で、ユヴェントス側は成長に応じた報酬を求める可能性があるという。





また同メディアによると、PSG内部でも鈴木彩艶について意見が分かれている模様。将来的な中心選手としての活躍を期待し、加入初年度はレンタルで出場機会を与える方針の他に、特にルイス・エンリケ監督はリュカ・シュヴァリエを売却し、日本代表GKを即座にトップチームへ合流させることを強く希望しているという。こうした事情から、ユヴェントスはレンタル移籍が断られた場合に備えて、トッテナムGKグリエルモ・ヴィカーリオにも接触を続けているようだ。今後の動向に注目が集まっている。

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