鈴木彩艶のレンタル破談で…ユヴェントス幹部はPSGに“激怒”？「時間稼ぎと裏切り」に怒り心頭か

日本代表GK鈴木彩艶の獲得を狙っていたとされるユヴェントスだが、パリ・サンジェルマン（PSG）側の対応に「激怒」しているようだ。





パルマでの2シーズンで公式戦59試合に出場して評価を高めると、FIFAワールドカップ2026では日本代表の正守護神として全4試合に先発、見事なパフォーマンスを披露した鈴木彩艶。そんな23歳GKは移籍市場でも大きな注目を集めると、チャンピオンズリーグ王者であるPSG移籍が決定的に。さらに3500万ユーロ（約64億円）での移籍決定後、ユヴェントスへレンタルで加入する可能性が高いと報じられていた。





しかしイタリア『スカイ』など複数メディアは、ユヴェントスへのレンタル移籍の可能性が消滅したと報道。12日に行われたUEFAスーパーカップ以降にクラブ間の接触はなく、ユヴェントスは別のターゲットに切り替えたことが伝えられている。





そしてトリノを拠点に置く『La Stampa』によると、ユヴェントス側はPSGの対応に激怒している模様。PSGは予定されていた鈴木彩艶のメディカルチェックを15日に延期し、さらにルイス・エンリケ監督がレンタルで放出する前に選手を評価するため、数日間の練習参加を希望しているという。





これに伴いユヴェントスの経営陣は、加入が遅れるだけでなく移籍が「確実なもの」から「可能性の1つ」に変わってしまうことを危惧した他、さらにPSG側が「時間稼ぎ」をしていると判断。暗黙の了解とみなされていた合意が反故にされたとして、「裏切り」と感じているようだ。セリエAの開幕戦が22日に迫る中で破談に終わったことを受け、ジョヴァンニ・カルネヴァーリGMやフレデリック・マッサーラTD（テクニカルダイレクター）は「激怒している」とさえ伝えられている。





なお『スカイ』によると、ユヴェントスはトッテナムに対してイタリア代表GKグリエルモ・ヴィカーリオのレンタル移籍について打診した模様。一方で、アナトリー・トルビン（ベンフィカ）やアンドリー・ルニン（レアル・マドリー）といった候補も浮上しているようだ。今後の動向に注目が集まっている。