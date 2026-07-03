注目の鈴木彩艶の争奪戦、新たにユヴェントス関心報道も…リードするのはやはりリーズ？

日本代表GK鈴木彩艶に対し、ユヴェントスも関心を示しているようだ。





昨季は負傷がありながらもパルマで公式戦22試合に出場し、正守護神を務めた鈴木彩艶。そして日本代表として今夏にFIFAワールドカップ2026に出場、全4試合でゴールマウスを守り驚異的なセーブを見せるなど奮闘すると、そのプレーは国内外で高く評価されている。





そんな23歳GKは、これまでリーズからの関心が伝えられており、イタリア複数メディアはプレミアリーグ挑戦の可能性が高まっていると報じていた。しかし、イタリア屈指の名門も争奪戦に参加するかもしれないようだ。





移籍専門記者ジャンルカ・ディ・マルツィオ氏によると、GK陣の補強を目指すユヴェントスが鈴木彩艶の獲得を検討中。CEO兼ゼネラルマネージャーのジョヴァンニ・カルネヴァリ氏は、今回の移籍市場で日本代表GKをリストアップしており、すでに問い合わせを行ったという。しかし、現状ではプレミアリーグ勢の関心の方が具体的であるとも報じられている。





また『Sportitalia』のジャンルイジ・ロンガリ記者も、ユヴェントスが鈴木彩艶に対する問い合わせを行ったことを報道。現状ではリーズが争奪戦をリードしていること、さらにプレミアリーグの他クラブが関心を寄せていることを認識した上で、ユヴェントスも獲得を検討していることを伝えている。





ロンガリ記者は以前、パルマの要求額が3000万ユーロ（約56億円。ボーナス込み）以上であるとしつつ、リーズはその移籍金を支払う準備があるとも伝えていた。そうした中、セリエA史上最多36回の優勝を誇る名門の関心が伝えられたが、本人はどのような決断を下すのだろうか。