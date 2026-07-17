去就注目の鈴木彩艶、本人はヨーロッパ大会出場を希望も…リーズは獲得を諦めず？

リーズは、パルマの日本代表GK鈴木彩艶の獲得を諦めていないようだ。





パルマでの2シーズンで公式戦59試合に出場して評価を高めると、FIFAワールドカップ2026では日本代表の正守護神として全4試合に先発、見事なパフォーマンスを披露した鈴木彩艶。そんな23歳GKは今夏の移籍市場でも注目を集めていることが複数メディアで報じられている。





そして『Sportitalia』などのイタリアメディアは、来季もプレミアリーグを戦うリーズが強い関心を寄せており、パルマが要求する3000万ユーロ超（約56億円。ボーナス込み）の移籍金も支払う準備があると報道。しかし、選手本人がオファーを拒否したとも伝えていた。





それでも、リーズ側は獲得を諦めていない模様。『TUTTOmercatoWEB』によると、リーズは選手本人を説得すべく引き続きコンタクトを取っているとのこと。最初のオファーは断れたものの、現時点では獲得を断念するつもりはないようだ。





一方で、鈴木彩艶自身はヨーロッパのコンペティションを戦うクラブへの移籍を望んでいるという。『ガゼッタ・デッロ・スポルト』が伝えたように、チャンピオンズリーグ王者であるパリ・サンジェルマン、さらにアルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスの去就が不透明となっているアストン・ヴィラも引き続き状況を注視しているようだ。今後の動向に注目が集まっている。