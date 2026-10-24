マン・C撃破に貢献の鈴木彩艶、現地メディアから称賛「指先で3度も決定的なセーブ」

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【欧州・海外サッカー ニュース】アストン・ヴィラの鈴木彩艶がマンチェスター・シティ戦勝利に貢献した。

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マンチェスター・シティ戦の勝利に貢献したアストン・ヴィラのGK鈴木彩艶が現地メディアで高評価を得ている。

アストン・ヴィラは24日、プレミアリーグ第8節でマンチェスター・シティと対戦。鈴木彩艶は前半にイリマン・エンディアイェやラヤン・シェルキのシュートをセーブすると、後半にもヨシュコ・グヴァルディオルの強烈なシュートを弾くなど好セーブを連発。ヴィラの2-1の勝利に大きく貢献している。

すると、『バーミンガム・ライブ』では鈴木彩艶に「8」と高評価をつけ、「前半に2度の重要なセーブを見せた。1度は、ウインガーのエンディアイェのシュートをセーブ。もう1度は、シェルキのシュートを阻止した。さらに、グヴァルディオルのシュートをバーに弾き返すという見事なセーブも披露した」と称賛した。

『BBC』でも「7」となり、「空中戦に強く、パス配給もまずまず。エンディアイェ、ラヤン・シェルキ、グヴァルディオルのシュートを、見事な指先セーブで3度も防ぎ、決定的なセーブを見せた」と評価している。