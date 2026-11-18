共有 GOALをGoogleでフォロー

【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】アストン・ヴィラ（プレミアリーグ）に加入した日本代表GK鈴木彩艶は、これまで公式戦14試合に出場している。

広告

有力メディア『The Athletic』のアストン・ヴィラ番記者は、日本代表GK鈴木彩艶を絶賛している。

今夏の移籍市場でパルマからアストン・ヴィラに加入した鈴木彩艶。するとここまで公式戦14試合に出場し、見事なセービングだけでなく、高精度のフィードなどビルドアップ面での貢献も現地で高く評価されており、第5節トッテナム戦(3-2)や第9節フラム戦(1-1)などではプレイヤー・オブ・ザ・マッチにも輝いていた。

そんな鈴木彩艶について、『The Athletic』のアストン・ヴィラ番記者が絶賛している。ジャコブ・タンスウェル記者は、同メディアが毎月行う企画「スカッド・ラダー（戦力序列）」の11月版にて、日本代表GKをチーム2位と評価。以下のように称えた。

「素晴らしい補強だ。もしかすると、いつか史上初の1億ポンド（約211億円）の価値を持つゴールキーパーになるかもしれない。鈴木は精度の高い配球でサポーターを驚かせただけでなく、それ以上に重要な場面でチームを救うセーブを連発している。フラム戦では失点に繋がるミスこそあったものの、それ以前に見せた数々のセーブによってこの試合のプレイヤー・オブ・ザ・マッチに選ばれるほどだった」

広告 広告

「ヴィラは『xGA（失点期待値）』の数値でリーグワースト5位だが、その結果として鈴木はリーグで4番目に多くのセーブを記録している。ただ、懸念材料も浮上した。対戦相手がファーサイドへのクロスを集中的に送ってくるようになったのだ。これはヴィラ加入以前から、彼と仕事をしたことのある一部の人々が指摘していた課題でもある」

次の試合 AVL プレミアリーグ 10:00 SUN 視聴する

日本代表として11月の2試合に先発した鈴木彩艶だが、この後アストン・ヴィラに合流。21日にはサンダーランドと対戦し、24日にはチャンピオンズリーグ・リーグフェーズでガラタサライに挑む。