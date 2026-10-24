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鈴木彩艶出場予定！マン・C戦はどこで見られる？無料配信はある？

プレミアリーグ
鈴木彩艶
アストン・ヴィラ 対 マンチェスター・シティ
アストン・ヴィラ
マンチェスター・シティ

日本代表GK鈴木彩艶のマンチェスター・シティ戦の出場はどうなるのか。注目の一戦について紹介する。

2026-27シーズンのプレミアリーグ第8節で、アストン・ヴィラのGK鈴木彩艶がマンチェスター・シティとのビッグマッチに挑む。

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本記事では、アストン・ヴィラvsマンチェスター・シティの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

アストン・ヴィラ vs マンチェスター・シティはいつ？何時から？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第8節アストン・ヴィラvsマンチェスター・シティは、2026年10月日(土)にアストン・ヴィラの本拠地ヴィラ・パークで開催される。

キックオフは現地時間12:30、日本時間では20:30を予定。アストン・ヴィラで好調を継続している鈴木彩艶のパフォーマンスに注目だ。

項目

内容

対戦カード

アストン・ヴィラvsマンチェスター・シティ

大会

プレミアリーグ第8節

日程

2026年10月24日(土)

日本時間

20:30キックオフ

現地時間

12:30キックオフ

会場

エティハド・スタジアム

日本人所属選手

鈴木彩艶(アストン・ヴィラ)

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アストン・ヴィラvsマンチェスター・シティの中継予定は？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第8節、アストン・ヴィラvsマンチェスター・シティは、動画配信サービス『U-NEXT』の「U-NEXTサッカーパック」で独占ライブ配信される。

試合は日本時間2026年10月24日(土)20:30にキックオフ予定。U-NEXTサッカーパックではライブ中継に加え、試合終了後の見逃し配信やハイライトも視聴できる。

なお、DAZN、ABEMA、SPOTV NOWなど、その他の主要動画配信サービスではライブ配信されない。また、地上波・BSでの生中継も予定されていない。

放送・配信サービス

中継予定

日時

U-NEXT「サッカーパック」

○ 独占ライブ配信

2026/10/24(土) 20:30～

DAZN

×

ABEMA

×

SPOTV NOW

×

地上波

×

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鈴木彩艶はマン・C戦に出場する？注目ポイントを紹介


アストン・ヴィラの正守護神であるGK鈴木彩艶の先発出場はほぼ確定と言っていい。これまでも安定したプレーぶりでチームに貢献しており、前節のニューカッスル戦でも無失点での勝利へ導いている。

しかし、今節の相手はここまでプレミアリーグで全勝中のマンチェスター・シティ。アーリング・ハーランドやジェレミー・ドクといった強力なアタッカーを擁しており、彩艶にとっては多くのプレー機会が訪れることは間違いない。

空中戦でも試されることは確実で、数多くのセービングでどれだけ後方を安定させられるかがポイントとなる。それだけではなく、彩艶のロングフィードで盤面を一発でひっくり返すことができるかもカギに。最後方から攻撃面でも貢献できるかどうか、彩艶の一挙手一投足に注目したい。

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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