鈴木彩艶、好セーブ連発も痛恨のオウンゴール…識者からは「胸が締め付けられる」と同情の声

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【欧州・海外サッカー ニュース】アストン・ヴィラはドローとなっている。

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アストン・ヴィラの日本代表GK鈴木彩艶は好セーブを連発するも、痛いミスを犯してしまった。

アストン・ヴィラは10月31日、プレミアリーグ第9節でフラムと対戦。先発出場した鈴木彩艶は見事なセーブを見せる。32分には至近距離からシュートを受けるが、残した右手に当てて衝撃的なセーブで1点を防いだ。

39分には好調のニコラス・ジャクソンが貴重な先制点を記録。前半終了間際にも抜け出した選手のタッチが大きくなったところを彩艶が右手で弾き出し、窮地をしのいだ。

前半をリードで終えると、後半も彩艶はクロスに好反応を見せる。64分にはクロスからアレックス・イウォビがフリーで合わせるが、彩艶がストップ。またも決定的なセーブを見せた。

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しかし、65分にまさかの失点。イウォビのコーナーキックを彩艶がキャッチしにいくがファンブルで下に落とす。これがゴールラインを越えオウンゴールで同点となってしまった。『スカイスポーツ』でコメンテーターを務める元GKロブ・グリーン氏は「ザイオン・スズキのことを思うと胸が締め付けられる。誰もが一度は経験したことがあるだろう。だが、そういう時は忘れて前に進むしかないのだ。素晴らしいパフォーマンスだっただけに、これは非常に残念な瞬間だ」と同情した。