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Ryo Mika

鈴木彩艶に絶賛相次ぐ！ヴィラ指揮官も「メンタリティも能力も素晴らしい。心から感銘を受けている」

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【欧州・海外サッカー ニュース】アストン・ヴィラ（プレミアリーグ）に加入したGK鈴木彩艶は、これまで公式戦11試合に出場している。

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アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督は、日本代表GK鈴木彩艶を手放しで称賛した。


今夏の移籍市場でアストン・ヴィラに加入した鈴木彩艶。すぐさまスタメンの座を掴むと、ファインセーブや正確なフィードなど、好プレーを続けて現地ファンからも大きな注目を集めることに。そして24日のプレミアリーグ第8節マンチェスター・シティ戦でも先発すると、何度も重要なセーブを見せ、2-1の勝利の立役者となった。


そんな24歳GKについて、アストン・ヴィラDFマティ・キャッシュは『TNT Sports』で「彼の視野の広さは信じられないほどだし、クロスボールの処理も素晴らしい。サイドバックの選手からすれば、まさに理想的な存在だね」と絶賛している。そして、エメリ監督も試合後の会見で鈴木彩艶に言及。パフォーマンスだけでなく、メンタリティも称賛した。


「彼は野心的だ。そのメンタリティは非常に重要だと考えている。常に向上を目指しているんだ。我々がプロジェクトについて説明した時、彼はここに来ることを自ら選んだ。日々の取り組み、懸命に努力し、公式戦で最高のパフォーマンスを発揮しようとするその姿勢は、本当に素晴らしいよ」


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「彼の持つ能力も素晴らしいね。もちろん、ゴールキーパーにはまずゴールを守り、チームを救うことが求められるが、同時にビルドアップに貢献することも必要だ。その点において、彼は本当に素晴らしいよ。ショートパスを使いこなせるだけでなく、相手のプレスをかいくぐるために、どこで数的優位を作ればよいのかを理解しているんだ。また、ロングボールを蹴り込んで攻撃陣にボールを届ける能力も備えている。チームにこれほど早く適応したことには、心から感銘を受けているよ」


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今季リーグ戦全勝中だったマンチェスター・Cを止め、勝ち点11で6位に浮上したアストン・ヴィラ。28日にリーグカップのボーンマス戦を挟み、31日の次節でフラムと対戦する。

News writer

📝Bio: Editor and writer covering multiple leagues including the Premier League, La Liga, and Serie A. Joined GOAL in 2017.

My heart belongs to Arsenal (since 2004). Interested in tactical analysis, player and club narratives, and the political aspects of football.Responsibilities include writing, editing, and proofreading articles; writing, editing, and proofreading columns; and collaborating on projects with external reporters.

Areas of Expertise:

Premier League, La Liga, and Serie A.