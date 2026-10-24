鈴木彩艶に絶賛相次ぐ！ヴィラ指揮官も「メンタリティも能力も素晴らしい。心から感銘を受けている」

共有 GOALをGoogleでフォロー

【欧州・海外サッカー ニュース】アストン・ヴィラ（プレミアリーグ）に加入したGK鈴木彩艶は、これまで公式戦11試合に出場している。

広告

アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督は、日本代表GK鈴木彩艶を手放しで称賛した。





今夏の移籍市場でアストン・ヴィラに加入した鈴木彩艶。すぐさまスタメンの座を掴むと、ファインセーブや正確なフィードなど、好プレーを続けて現地ファンからも大きな注目を集めることに。そして24日のプレミアリーグ第8節マンチェスター・シティ戦でも先発すると、何度も重要なセーブを見せ、2-1の勝利の立役者となった。





そんな24歳GKについて、アストン・ヴィラDFマティ・キャッシュは『TNT Sports』で「彼の視野の広さは信じられないほどだし、クロスボールの処理も素晴らしい。サイドバックの選手からすれば、まさに理想的な存在だね」と絶賛している。そして、エメリ監督も試合後の会見で鈴木彩艶に言及。パフォーマンスだけでなく、メンタリティも称賛した。





「彼は野心的だ。そのメンタリティは非常に重要だと考えている。常に向上を目指しているんだ。我々がプロジェクトについて説明した時、彼はここに来ることを自ら選んだ。日々の取り組み、懸命に努力し、公式戦で最高のパフォーマンスを発揮しようとするその姿勢は、本当に素晴らしいよ」





広告 広告

「彼の持つ能力も素晴らしいね。もちろん、ゴールキーパーにはまずゴールを守り、チームを救うことが求められるが、同時にビルドアップに貢献することも必要だ。その点において、彼は本当に素晴らしいよ。ショートパスを使いこなせるだけでなく、相手のプレスをかいくぐるために、どこで数的優位を作ればよいのかを理解しているんだ。また、ロングボールを蹴り込んで攻撃陣にボールを届ける能力も備えている。チームにこれほど早く適応したことには、心から感銘を受けているよ」





今季リーグ戦全勝中だったマンチェスター・Cを止め、勝ち点11で6位に浮上したアストン・ヴィラ。28日にリーグカップのボーンマス戦を挟み、31日の次節でフラムと対戦する。