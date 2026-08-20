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Kyoya Saito

鈴木彩艶、アストン・ヴィラ加入の決め手は…「プレミアリーグでプレーするのが夢だった」

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【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】アストン・ヴィラに加入した鈴木彩艶がインタビューで語る。

アストン・ヴィラに加入した日本代表GK鈴木彩艶が公式インタビューに応じた。

パルマでの2シーズンで公式戦59試合に出場して評価を高めると、FIFAワールドカップ2026では日本代表の正守護神として全4試合に先発、見事なパフォーマンスを披露した鈴木彩艶。そんな23歳GKは移籍市場でも大きな注目を集め、パリ・サンジェルマンとの破談の後にアストン・ヴィラ加入が決まった。

鈴木彩艶は「イタリアで素晴らしい2年間を過ごせましたし、ワールドカップもありました。それからプレミアリーグでプレーすることが夢でした。今がそのときで、高いレベルで自分の実力を証明したい。ピッチに立つのが本当に楽しみ。このクラブで何かを成し遂げたい」と喜び、移籍の決め手についてこう説明した。

「とてもワクワクしているし、ここにいられてとても幸せです。素晴らしいクラブだと思いますし、プレミアリーグでの新たな挑戦が楽しみです。常にタイトル争いしていますし、高いレベルでプレーしたい。だからこそ、ここに来ることを決めました。

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さらに、今後に向けて「最も重要なことはチームとプレミアリーグに早く適応すること。それからチームを助けて、自分自身も成長していきたい。素晴らしいクラブで歴史を作りたいし、何かを与えられたらいいですね」と目標を語った。

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