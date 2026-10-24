鈴木彩艶をヴィラ同僚が大絶賛！「最初はMFを獲得したのかと思ったよ！SBからすれば理想のGK」

アストン・ヴィラDFマティ・キャッシュは、日本代表GK鈴木彩艶を絶賛している。





今夏の移籍市場でアストン・ヴィラに加入した鈴木彩艶。すぐさまスタメンの座を掴むと、ファインセーブや正確なフィードなど、好プレーを続けて現地ファンからも大きな注目を集めることに。そして24日のプレミアリーグ第8節マンチェスター・シティ戦でも先発すると、何度も重要なセーブを見せ、2-1の勝利の立役者となった。









そんな24歳GKについて、チームメイトであるキャッシュが絶賛。『TNT Sports』に対し、特にそのフィード能力を称えている。





「彼は素晴らしいよ。チームに合流して初めての練習でポゼッションドリルに参加したとき、『ミッドフィールダーと契約したのか？』と思ったほどだね！」





「ボールを持った時の彼は本当に素晴らしい。面白いことに、左サイドバックの方を向いているように見せかけて、そこから急に方向を変え、逆のサイドバックの選手へ正確にパスを通すことがあるんだ。こっちは『そんなパスが来るなんて準備できてないよ！』と驚かされるほどだ」





「彼の視野の広さは信じられないほどだし、クロスボールの処理も素晴らしい。サイドバックの選手からすれば、まさに理想的な存在だね」





今季リーグ戦全勝中だったマンチェスター・Cを止め、勝ち点11で6位に浮上したアストン・ヴィラ。28日にリーグカップのボーンマス戦を挟み、31日の次節でフラムと対戦する。