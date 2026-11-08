4失点の鈴木彩艶、現地チーム最低評価で逆境に…「CKのクロス対応に不安が見られる」

【欧州・海外サッカー ニュース】アストン・ヴィラのGK鈴木彩艶が厳しい評価に。
アストン・ヴィラのGK鈴木彩艶は現地メディアが厳しいものとなり、難局を迎えている。
アストン・ヴィラは8日、プレミアリーグ第10節でマンチェスター・ユナイテッドと対戦。2-0、そして4-2とリードしたが、96分にパトリック・ドルグの同点ゴールで追いつかれた。
『BBC』では鈴木彩艶に「5」とチーム最低タイの評価をつけ、「ホームチームが同点ゴールを狙う中、大忙しだった。クーニャのシュートを1度見事にセーブし、リバウンドに助けられて数回セーブを決めたが、試合終盤のユナイテッドによる同点ゴールでは致命的なミスを犯した」と記された。
『バーミンガム・ライブ』でも「5」となり、「クーニャの遠距離シュートを鮮やかなセーブで防いだが、その直後にフェルナンデスのPKを許した。アマドのシュートを素晴らしいセーブで阻止したが、その直後にティーレマンスに同点ゴールを許した。コーナーキックからのクロスへの対応に時折不安が見られ、終盤にドルグに同点ゴールを許した場面がそれを物語っている」と記された。
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📝Bio: An editor and writer with a strong interest in the Bundesliga, particularly Bayern Munich. Has followed the team continuously since 2002, with a focus on tactics and team evolution. Also knowledgeable about Japanese players competing in Germany, capable of editing and writing columns.Areas of Expertise:
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