4失点の鈴木彩艶、現地チーム最低評価で逆境に…「CKのクロス対応に不安が見られる」

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【欧州・海外サッカー ニュース】アストン・ヴィラのGK鈴木彩艶が厳しい評価に。

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アストン・ヴィラのGK鈴木彩艶は現地メディアが厳しいものとなり、難局を迎えている。

アストン・ヴィラは8日、プレミアリーグ第10節でマンチェスター・ユナイテッドと対戦。2-0、そして4-2とリードしたが、96分にパトリック・ドルグの同点ゴールで追いつかれた。

『BBC』では鈴木彩艶に「5」とチーム最低タイの評価をつけ、「ホームチームが同点ゴールを狙う中、大忙しだった。クーニャのシュートを1度見事にセーブし、リバウンドに助けられて数回セーブを決めたが、試合終盤のユナイテッドによる同点ゴールでは致命的なミスを犯した」と記された。

『バーミンガム・ライブ』でも「5」となり、「クーニャの遠距離シュートを鮮やかなセーブで防いだが、その直後にフェルナンデスのPKを許した。アマドのシュートを素晴らしいセーブで阻止したが、その直後にティーレマンスに同点ゴールを許した。コーナーキックからのクロスへの対応に時折不安が見られ、終盤にドルグに同点ゴールを許した場面がそれを物語っている」と記された。