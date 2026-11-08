「ザイオンは素晴らしいが改善の余地がある」アストン・ヴィラ指揮官、CKからの失点に鈴木彩艶の成長求める

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【欧州・海外サッカー ニュース】アストン・ヴィラがマンチェスター・ユナイテッドに追いつかれた。

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アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督がマンチェスター・ユナイテッド戦後に激怒した。『アスレティック』が伝えている。

アストン・ヴィラは8日、プレミアリーグ第10節でマンチェスター・ユナイテッドと対戦。2-0、そして4-2とリードしたが、96分にパトリック・ドルグの同点ゴールで追いつかれた。

コーナーキックはユナイテッドにとって試合最後のチャンスと思われたが、上がっていたGKセネ・ラメンスが前に出て、GK鈴木彩艶と競り合い、失点へとつながった。

「96分に得点され、審判は6分のアディショナルタイムを加算した。試合はもう決まったと思った」とエメリ監督は試合後、記者団に語った。

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「怒ってるかって？もちろん。最後の1分で2つのボールを奪われて負けるなんて、どう受け止めたらいいんだ。難しい。コーナーキックは鈴木とのプレミアリーグへの適応、プッシュだ。

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「終盤に2失点したことを受け入れるのは難しい。最後の失点の仕方は、鈴木の適応力によるものだ。相手は彼を押し込み、邪魔をしている。他の国ではそんなことは許されないが、ここでは許されている。我々は分析を続け、経験を積み、今回のような失点を避けるよう努めなければならない」

「怒っているかって？選手たちに対してではなく、この状況に対してだ。最後の瞬間までリードしていたのに、勝ち点2を獲得するチャンスを逃してしまった」

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「最後のコーナーキックの場面では、通常であれば、ゴールキーパーの保護を最優先に考えれば、守備に徹するだろう。ザイオンは、そういった状況でプレミアリーグに適応していく中で、さらに成長していくはずだ。ザイオンのパフォーマンスは素晴らしいが、まだ改善の余地はある」