2026シーズンのプロ野球は日本生命セ・パ交流戦を開催。5月26日(火)から28日(木)、読売ジャイアンツと福岡ソフトバンクホークスが対戦する。

本記事では、巨人vsソフトバンクのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

読売ジャイアンツ対福岡ソフトバンクホークス｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球交流戦2026の読売ジャイアンツvs福岡ソフトバンクホークスは、5月26日(火)から28日(木)に東京ドームで開催される。

日程 プレイボール時間 対戦カード 5/26(火) 18:00 読売ジャイアンツvs福岡ソフトバンクホークス 5/27(水) 18:00 読売ジャイアンツvs福岡ソフトバンクホークス 5/28(木) 18:00 読売ジャイアンツvs福岡ソフトバンクホークス

読売ジャイアンツ対福岡ソフトバンクホークス｜テレビ放送・ネット配信予定

日時 テレビ

(地上波/衛星) ネット

(スマホ/タブレット) 5/26(火)

18:00 BS日テレ

日テレジータス DAZN

パ・リーグTV

Hulu

GINATS TV 5/27(水)

18:00 BS日テレ

日テレジータス DAZN

パ・リーグTV

Hulu

GINATS TV 5/28(木)

18:00 BS日テレ

日テレジータス DAZN

パ・リーグTV

Hulu

GINATS TV

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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