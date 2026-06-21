W杯優勝本命のスペイン、ついに本領発揮！ヤマルやオヤルサバルがゴール…サウジアラビアに4発快勝

21日のワールドカップ・グループH第2節、スペイン対サウジアラビアは4-0でスペインの勝利に終わった。

グループH第1節カーボベルデ戦をスコアレスドローで終え、優勝候補筆頭とも称される実力を疑われ始めたスペイン。何としてでも勝利がほしいこのサウジアラビア戦、チームを率いるデ・ラ・フエンテ監督は、負傷明けのヤマルを今大会初めて先発で起用している。全スタメンはGKウナイ・シモン、DFペドロ・ポロ、クバルシ、ラポルテ、ククレジャ、MFオルモ、ロドリ、ぺドリ、FWヤマル、オヤルサバル、バエナで、システムは4-3-3。

前半、スペインは立ち上がりから圧倒的にゲームを支配。カーボベルデ戦との違いは、やはりヤマルがいることだ。今回はただ横パスを回すだけではなく、18歳のエースが切れ味鋭いドリブルを仕掛けることで、5バックの相手を確かに揺さぶっていく。

そうして11分、ヤマル自らがスペインの今大会初ゴールを決めてみせた。バエナのスルーパスからオヤルサバルが左サイドを突破してグラウンダーのクロス。ファーに飛び込んだバルセロナFWが滑り込みながらボールを押し込んでいる。ヤマルは18歳と384日でW杯初得点。これは1959年に18歳と138日で得点を決めた故ペレ氏に次ぐ歴代2位の記録となる。

スペインの勢いは先制後も衰えず、オヤルサバルが立て続けにゴールを決めた。スペイン不動の1トップはまず22分、CKから混戦となったペナルティーエリア内で、左足アウトサイドのシュートでネットを揺らす。さらに24分には、ペナルティーエリア内でククレジャ、ダニ・オルモが頭でつないだボールを左足で押し込んで、リードを2点に広げている。スペインはその後もボールを保持して、ゲームをコントロールしながら前半終了を迎えた。

デ・ラ・フエンテ監督はハーフタイム、「まだ90分プレーできるコンディションにない」と言っていたヤマル、さらにオヤルサバルを下げてフェランとジェレミを投入。迎えた後半も、スペインはロドリを中心としたゲームメイクでサウジアラビアを攻め立て、49分にチーム4点目を獲得。バエナの左CKからファーサイドのククレジャが左足でシュートを放ち、アル＝オワイスのオウンゴールを誘引している。

デ・ラ・フエンテ監督は61分にダニ・オルモ、バエナを下げてミケル・メリーノ、ニコ・ウィリアムズをピッチに立たせる。スペインはここから徐々にペースを落としていったが、サウジアラビアのチャンスも許すことはなく、4-0のまま試合終了のホイッスルを聞いている。70%近いボールポゼッション率を記録する圧倒的なゲーム支配力、ヤマルの推進力、オヤルサバルの“偽9番”としての機動力に得点力と、優勝本命とされる実力を誇示している。

グループHの順位はこれで1位スペイン（勝ち点4）、2位ウルグアイ（勝ち点1）、3位サウジアラビア（勝ち点1）、4位カーボベルデ（勝ち点1）に。なお第2節のもう一試合、ウルグアイ対カーボベルデは22日に行われる。