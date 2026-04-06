「イタリアならヤマルやムシアラは2部行き」「監督は負けないことを目標に」元独代表がイタリアサッカーの構造を非難

元ドイツ代表FWユルゲン・クリンスマン氏がイタリアサッカーの構造に疑問を呈した。イタリア『RAI』が伝えている。

現役時代はセリエAでもプレーし、指導者としてはドイツ代表やアメリカ代表、韓国代表などを率いたクリンスマン氏。クリンスマン氏はラミン・ヤマルとジャマル・ムシアラに言及しながら、イタリアにおける若手育成プログラムの不足について語った。

「彼らは、リーダーシップの欠如、優れた技術を持つ選手の不足、そして若手選手への信頼の欠如の代償を払っている。イタリアでは、ラミン・ヤマルとムシアラは経験を積むためにセリエBでプレーするだろう。それはあってはならないことだ」

さらに、若手育成の不足に加え、コーチ陣の間ですら勝利への意識が欠如していることもクリンスマン氏は指摘した。

「戦術的な文化も障害となっている。今日でも多くのコーチは、何が何でも勝ちたいというよりも、負けないことを目標にしている。そして、これがその結果だ」

なお、クリスマンの発言は、イタリアがワールドカップ予選プレーオフでボスニア・ヘルツェゴビナにまさかの敗北を喫したことを受けてのものだ。この結果により、イタリアは3大会連続でワールドカップ出場を逃すことになっている。