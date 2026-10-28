「サッカー好きが見に行くのはケインじゃなくヤマル」「ケインは現役生活もあとわずかだから…」ヤマル親族がバロンドールに不満爆発

バルセロナFWラミン・ヤマルの親族は、今年のバロンドール結果に納得がいっていないようだ。





昨季バルセロナで公式戦45試合出場24ゴール18アシストを記録し、ラ・リーガ優勝を達成したヤマル。さらにスペイン代表として出場したワールドカップでも、全試合に出場して優勝を成し遂げた。こうした実績から2026年のバロンドール有力候補と見られており、本人も「自分が受賞に値する」と語っていた。





そして26日にセレモニーが開催されたが、2026年のバロンドールはバイエルン・ミュンヘンFWハリー・ケインが受賞。ヤマルはケイン、キリアン・エンバペに継ぐ3位に終わり、史上最年少での受賞はならなかった。しかし、この結果に選手の親族は納得できないようだ。





ヤマルのおじであるアブドゥル氏は、『Cadena SER』のインタビューで「彼は素晴らしかった。世界最高の選手だったんだ」とし、語気を強めながらこう語っている。





「それは誰もが知っていることだ。フットボールを愛しているなら、見に行くのはハリー・ケインではなくラミン・ヤマルだろう」





「ラミンはまだ19歳と非常に若い。これから何度も受賞するだろう。ハリー・ケインは現役生活もあとわずかというタイミングでバロンドールを与えられたんだ」





「ラミンはワールドカップ、ラ・リーガ、スーパーカップを制した。プレーは最高だし、信じられないようなシーズンを送った。他の誰にも決められないようなゴールを決め、パスもアシストもできる。すべてを兼ね備えているんだ。彼はきっと、バロンドールを5回受賞するはずだよ」