WOWOWがHUBにてCL生解説イベントを開催！予約特典は「ハイネケン」飲み放題に

昨シーズンのプレミアリーグ王者マンチェスター・シティと昨シーズンのセリエＡ王者インテルが激突する開幕節を、サッカー解説者の安永聡太郎、実況の原大悟の生解説・実況を聴きながら楽しめる。
さらに、UEFAチャンピオンズリーグのメインスポンサー「ハイネケン」とコラボした本イベントの予約特典は「ハイネケン」飲み放題に。ハイネケンを飲みながら、スタジアムの熱狂を HUB で体感できる珠玉の空間が実現する。
★「UFFA チャンピオンズリーグ 2024-25 開幕記念」HUB 生解説イベント sponsored by ハイネケン
以下に続く
【⽇時】
9⽉18⽇（水）27:00~＜= 9⽉19⽇（木）午前 3 時 00 分＞受付開始
※27:30 トーク開始予定、28:00 キックオフ予定、30:30 頃 試合終了予定
【開催場所】
HUB 渋谷道玄坂店
【対戦カード】
マンチェスター・シティ vs インテル
【生解説・実況】
解説：安永 聡太郎 進行：原 大悟
【予約特典】
ハイネケン〈生〉飲み放題
指定のソフトドリンク飲み放題
【料金】
3,000 円（税込）
※ハイネケン〈生〉飲み放題
指定のソフトドリンク飲み放題つきの金額
【予約】
スポーツバー検索・予約サービス「Fansta」にて