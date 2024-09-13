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WOWOWがHUBにてCL生解説イベントを開催！予約特典は「ハイネケン」飲み放題に

『WOWOW』は13日、株式会社ハブと提携し、2024年9⽉18日27時から英国風 PUB『HUB』渋谷道玄坂店にて、「UEFA チャンピオンズリーグ」を観戦する一夜限りのスペシャルイベント開催を発表した。

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昨シーズンのプレミアリーグ王者マンチェスター・シティと昨シーズンのセリエＡ王者インテルが激突する開幕節を、サッカー解説者の安永聡太郎、実況の原大悟の生解説・実況を聴きながら楽しめる。

さらに、UEFAチャンピオンズリーグのメインスポンサー「ハイネケン」とコラボした本イベントの予約特典は「ハイネケン」飲み放題に。ハイネケンを飲みながら、スタジアムの熱狂を HUB で体感できる珠玉の空間が実現する。

★「UFFA チャンピオンズリーグ 2024-25 開幕記念」HUB 生解説イベント sponsored by ハイネケン

以下に続く

【⽇時】

9⽉18⽇（水）27:00~＜= 9⽉19⽇（木）午前 3 時 00 分＞受付開始

※27:30 トーク開始予定、28:00 キックオフ予定、30:30 頃 試合終了予定

【開催場所】

HUB 渋谷道玄坂店

【対戦カード】

マンチェスター・シティ vs インテル

【生解説・実況】

解説：安永 聡太郎 進行：原 大悟

【予約特典】

ハイネケン〈生〉飲み放題

指定のソフトドリンク飲み放題

【料金】

3,000 円（税込）

※ハイネケン〈生〉飲み放題

指定のソフトドリンク飲み放題つきの金額

【予約】

スポーツバー検索・予約サービス「Fansta」にて

https://fansta.jp/news/238