C・ロナウドが5度目のW杯へ…ポルトガル代表がメンバー26選手を発表
ポルトガル代表のカタール・ワールドカップに臨むメンバー26選手が発表された。
カタール・ワールドカップ欧州予選のプレーオフを勝ち抜き、6大会連続8度目の本戦出場権を獲得したポルトガル。グループHに入った同国は2大会連続のグループステージ突破、さらには1966年の最高位3位を上回る成績を目指して、24日にガーナとの初戦を迎え、その後ウルグアイ、韓国と対戦する。
苦しみながらもワールドカップの出場権を手にしたフェルナンド・サントス監督率いるポルトガルは、10日夜にメンバー26選手を発表。主将で5大会目のワールドカップに臨むクリスティアーノ・ロナウドをはじめ、ブルーノ・フェルナンデス、ラファエル・レオン、ベテランDFペペらが順当に選出された。
その一方で、パリ・サンジェルマンのレナト・サンチェスは落選。リヴァプールのディオゴ・ジョタ、ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズのペドロ・ネトは負傷によりメンバー入りは叶わなかった。
■ポルトガル代表 W杯招集メンバー
▽GK
ディオゴ・コスタ（ポルト）
ジョゼ・サ（ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ／イングランド）
ルイ・パトリシオ（ローマ／イタリア）
▽DF
ディオゴ・ダロート（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ジョアン・カンセロ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ダニーロ・ペレイラ（PSG／フランス）
ペペ（ポルト）
ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ／イングランド）
アントニオ・シウバ（ベンフィカ）
ヌーノ・メンデス（PSG／フランス）
ラファエル・ゲレイロ（ドルトムント／ドイツ）
▽MF
ジョアン・パリーニャ（フラム／イングランド）
ルベン・ネヴェス（ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ／イングランド）
ベルナルド・シウヴァ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ジョアン・マリオ（ベンフィカ）
マテウス・ヌネス（ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ／イングランド）
オタヴィオ（ポルト）
ヴィティーニャ（PSG／フランス）
ウィリアム・カルバーリョ（ベティス／スペイン）
▽FW
アンドレ・シウヴァ（RBライプツィヒ／ドイツ）
クリスティアーノ・ロナウド（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ゴンサロ・ラモス（ベンフィカ）
ジョアン・フェリックス（アトレティコ・マドリー／スペイン）
ラファエウ・レオン（ミラン／イタリア）
リカルド・オルタ（ブラガ）