ニュース 試合速報・結果
FIFA ワールドカップ

C・ロナウドが5度目のW杯へ…ポルトガル代表がメンバー26選手を発表

Ray Sasaki
6:26 JST 2022/11/11
20221110 Portugal
【欧州・海外サッカーニュース】ポルトガル代表はカタール・ワールドカップのグループHに入り、ガーナ代表、ウルグアイ代表、韓国代表と対戦する。

ポルトガル代表のカタール・ワールドカップに臨むメンバー26選手が発表された。

カタール・ワールドカップ欧州予選のプレーオフを勝ち抜き、6大会連続8度目の本戦出場権を獲得したポルトガル。グループHに入った同国は2大会連続のグループステージ突破、さらには1966年の最高位3位を上回る成績を目指して、24日にガーナとの初戦を迎え、その後ウルグアイ、韓国と対戦する。

苦しみながらもワールドカップの出場権を手にしたフェルナンド・サントス監督率いるポルトガルは、10日夜にメンバー26選手を発表。主将で5大会目のワールドカップに臨むクリスティアーノ・ロナウドをはじめ、ブルーノ・フェルナンデス、ラファエル・レオン、ベテランDFペペらが順当に選出された。

その一方で、パリ・サンジェルマンのレナト・サンチェスは落選。リヴァプールのディオゴ・ジョタ、ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズのペドロ・ネトは負傷によりメンバー入りは叶わなかった。

■ポルトガル代表 W杯招集メンバー

▽GK

ディオゴ・コスタ（ポルト）

ジョゼ・サ（ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ／イングランド）

ルイ・パトリシオ（ローマ／イタリア）

▽DF

ディオゴ・ダロート（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

ジョアン・カンセロ（マンチェスター・シティ／イングランド）

ダニーロ・ペレイラ（PSG／フランス）

ペペ（ポルト）

ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ／イングランド）

アントニオ・シウバ（ベンフィカ）

ヌーノ・メンデス（PSG／フランス）

ラファエル・ゲレイロ（ドルトムント／ドイツ）

▽MF

ジョアン・パリーニャ（フラム／イングランド）

ルベン・ネヴェス（ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ／イングランド）

ベルナルド・シウヴァ（マンチェスター・シティ／イングランド）

ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

ジョアン・マリオ（ベンフィカ）

マテウス・ヌネス（ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ／イングランド）

オタヴィオ（ポルト）

ヴィティーニャ（PSG／フランス）

ウィリアム・カルバーリョ（ベティス／スペイン）

▽FW

アンドレ・シウヴァ（RBライプツィヒ／ドイツ）

クリスティアーノ・ロナウド（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

ゴンサロ・ラモス（ベンフィカ）

ジョアン・フェリックス（アトレティコ・マドリー／スペイン）

ラファエウ・レオン（ミラン／イタリア）

リカルド・オルタ（ブラガ）

編集部のおすすめ

お問い合わせ
利用規約
プライバシーポリシー

Copyright © 2022 Goal (日本) All rights reserved. Goal (日本)上の情報は本サイトの許可なしに発信、発行、放送、転用はできません