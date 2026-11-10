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womens champions league 4th fixtureGetty Images
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Yuta Tokuma

女子チャンピオンズリーグ第4節の対戦カード・日程・テレビ放送予定

UEFA女子チャンピオンズリーグ
パリ・サンジェルマン 対 バイエルン・ミュンヘン
ローマ 対 セルヴェット
バルセロナ 対 アーセナルウィメン
ユベントス 対 オリンピック・リヨン
Oud-Heverlee Leuven 対 HBキューゲ
インター 対 マンチェスターシティWFC
レアル・マドリード・フェメニーノ 対 パリFC
BKヘッケンFF 対 チェルシーFCウィメン
SLベンフィカ 対 Austria Wien W
マンチェスターシティWFC
チェルシーFCウィメン
バイエルン・ミュンヘン
ユベントス
パリFC
HBキューゲ
長谷川唯
山下杏也加
藤野あおば
清水梨紗
浜野まいか
M. Matsukubo
谷川萌々子
千葉玲海菜
M. Hayashi
S. Ishizaka
Y. Sakabe
A. Oyama
パリ・サンジェルマン
ローマ
セルヴェット
バルセロナ
アーセナルウィメン
Oud-Heverlee Leuven
オリンピック・リヨン
インター
レアル・マドリード・フェメニーノ
BKヘッケンFF
SLベンフィカ
Austria Wien W

【UEFA女子チャンピオンズリーグ】2026-27シーズンのUEFA女子チャンピオンズリーグ（女子CL）リーグフェーズ第4節が開催される。日本人選手所属クラブなどの試合日程を紹介する。

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2026-27シーズンのUEFA女子チャンピオンズリーグ（女子CL）は、リーグフェーズ第4節を迎える。今節では、谷川萌々子所属のバイエルン・ミュンヘンとパリ・サンジェルマンの一戦や、女王バルセロナと2季前の優勝クラブであるアーセナルとの大一番が開催される。

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本記事では、2026-27シーズンの女子CLリーグフェーズ第4節の対戦カードや放送・配信予定を紹介する。

2026-27女子チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第4節｜試合日程

試合日時

対戦カード

放送・配信

11月11日(水)
2:45

ヘッケン (16位)
vs チェルシー (4位)

【ネット】
WOWOWオンデマンド
Leminoプレミアム

11月11日(水)
2:45

レアル・マドリード (9位)
vs パリFC (14位)

【ネット】
WOWOWオンデマンド
Leminoプレミアム

11月11日(水)
5:00

インテル (8位)
vs マンチェスター・シティ (10位)

【テレビ】
WOWOWプライム
【ネット】
WOWOWオンデマンド
Leminoプレミアム

11月11日(水)
5:00

パリ・サンジェルマン (6位)
vs バイエルン・ミュンヘン (7位)

【テレビ】
WOWOWライブ
【ネット】
WOWOWオンデマンド
Leminoプレミアム

11月11日(水)
5:00

ローマ (17位)
vs セルヴェット (13位)

【ネット】
WOWOWオンデマンド
Leminoプレミアム

11月12日(木)
2:45

ルーヴェン (18位)
vs HBキューゲ (11位)

【ネット】
WOWOWオンデマンド
Leminoプレミアム

11月12日(木)
5:00

ユヴェントス (5位)
vs リヨン (2位)

【ネット】
WOWOWオンデマンド
Leminoプレミアム

11月12日(木)
5:00

ベンフィカ (12位)
vs ランドハウス・ウィーン (15位)

【ネット】
WOWOWオンデマンド
Leminoプレミアム

11月13日(金)
2:45

バルセロナ (1位)
vs アーセナル (3位)

【ネット】
WOWOWオンデマンド
Leminoプレミアム

※()内はリーグフェーズ第3節終了時点の順位

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女子チャンピオンズリーグ2026-27｜放送・配信

2026-27シーズンのUEFA女子チャンピオンズリーグ(女子CL)は、『WOWOW』『WOWOWオンデマンド』で注目試合をライブ配信。さらに、今季からは『Leminoプレミアム』でも10月以降の全試合をライブ・アーカイブ配信予定だ。

サービス

料金(税込)

配信内容

WOWOWオンデマンド
月額加入

2,530円(月額)

  • CLリーグフェーズ～決勝 全試合
  • ELリーグフェーズ～決勝 全試合
  • ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
  • 女子CLリーグフェーズ～決勝 注目試合

Leminoプレミアム

1,540円(月額)

31日間無料トライアルあり

  • CLリーグフェーズ～決勝 全試合
  • ELリーグフェーズ～決勝 全試合
  • ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
  • 女子CLリーグフェーズ～決勝 全試合

※2026年10月以降

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『Leminoプレミアム』では2026-27シーズンの女子CLチャンピオンズリーグをリーグフェーズから決勝まで全試合ライブ・アーカイブ配信を実施。また、UEFAチャンピオンズリーグの予選プレーオフ～決勝、UEFAヨーロッパリーグをリーグフェーズ～決勝まで全試合ライブ＆アーカイブ配信。リーグフェーズの一部試合はアーカイブ配信のみ視聴可能となる。その他、UEFAカンファレンスリーグも注目試合をライブ・アーカイブ配信の予定だ。

31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はCLだけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題だ。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

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