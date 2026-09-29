ホワイトソックスのワイルドカード初戦はいつ？試合日程・対戦相手・放送予定

ポストシーズン全試合配信 SPOTV NOW 『SPOTV NOW』はMLBを徹底中継！ ポストシーズン2026を「日本語実況・解説付き」で全試合ライブ配信 全試合日本語配信 今すぐ視聴 無料トライアルで視聴可能 MLB.tv 『MLB.tv』でポストシーズン全試合をライブ配信！ Amazonプライムビデオ経由なら無料トライアルあり！ 7日間無料体験 今すぐ視聴 ポストシーズン全試合配信 SPOTV NOW 『SPOTV NOW』はMLBを徹底中継！ ポストシーズン2026を「日本語実況・解説付き」で全試合ライブ配信 全試合日本語配信 今すぐ視聴 無料トライアルで視聴可能 MLB.tv 『MLB.tv』でポストシーズン全試合をライブ配信！ Amazonプライムビデオ経由なら無料トライアルあり！ 7日間無料体験 今すぐ視聴 ポストシーズン全試合配信 SPOTV NOW 『SPOTV NOW』はMLBを徹底中継！ ポストシーズン2026を「日本語実況・解説付き」で全試合ライブ配信 全試合日本語配信 今すぐ視聴

村上宗隆が所属するシカゴ・ホワイトソックスが、2026年のMLBポストシーズンに出場する。

本記事では、ホワイトソックスのMLBポストシーズン初戦の試合日程、開始時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

ホワイトソックスのポストシーズン初戦はいつ？何時から？

ホワイトソックスは、アメリカン・リーグのワイルドカード3位、第6シードで2026年のポストシーズンに進出した。

ワイルドカードシリーズでは、今井達也が所属するア・リーグ西地区王者のヒューストン・アストロズと対戦する。

初戦は、日本時間2026年9月30日(水)6:00からアストロズの本拠地ダイキン・パークで開催される。

項目 内容 対戦カード アストロズ vs ホワイトソックス 大会 MLB ワイルドカードシリーズ第1戦 日程（日本時間） 2026年9月30日（水） 開始時間（日本時間） 6:00プレイボール予定 会場 ダイキン・パーク 日本人所属選手 村上宗隆（ホワイトソックス）、今井達也（アストロズ）

ホワイトソックスのポストシーズン初戦｜中継予定は？

MLBポストシーズン2026のワイルドカードシリーズ、アストロズvsホワイトソックスの第1戦は、『SPOTV NOW』、『MLB.tv(Amazonあり)』、『Lemino(SPOTVパック)』でライブ配信されるほか、衛星放送『NHK BS』と『J SPORTS』でも中継が予定されている。

試合は日本時間2026年9月30日(水)6:00にプレイボール予定。配信の各チャンネルではライブ中継に加え、試合終了後の見逃し配信やハイライトも視聴できる。

※各サービスの中継対象試合・放送時間は変更となる場合があります。

※J SPORTSオンデマンドはMLB配信なし。

MLBポストシーズン2026のおすすめ視聴方法

【MLB.tv】全試合配信！7日間無料体験あり

Amazon

まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【SPOTV NOW】MLBポストシーズンもライブ配信

SPOTV NOW

『SPOTV NOW』では、2026シーズンもポストシーズンまでMLBを視聴できる。ポストシーズンの試合は全試合をライブ配信予定となっている。SPOTV NOW登録方法

【Amazonプライムビデオ】30日間無料体験あり

Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、MLB2026ポストシーズンを試合開催日に毎日1試合ライブ配信する。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオ登録方法

Amazonプライムビデオのスポーツページ へアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。