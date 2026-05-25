2026年のプロ野球交流戦が、5月26日(火)～6月14日(日)に行われる。

本記事では、プロ野球交流戦2026のおすすめ視聴方法を紹介する。

プロ野球交流戦2026を見るならどこがおすすめ？

プロ野球交流戦2026は、5月26日(火)～6月14日(日)に各地で開催。6月1日(月)・8日(月)は予備日となるが、期間中は連日試合が行われる。

交流戦を視聴する場合、『DAZN』の野球専用プラン「DAZN BASEBALL」がおすすめだ。「DAZN BASEBALL」は広島および一部試合を除く11球団の主催試合をレギュラーシーズン、交流戦、クライマックスリーズのいずれも全試合視聴可能。支払いは年間プラン(月々払い)のみとなるため途中で解約することはできないが、月々の支払いは月額2,300円(税込)となる。また、『DAZN』ではいつでもどこでもライブおよび見逃し配信を楽しむことができ、関連番組も充実。すべてが同一のプラットフォーム上で中継されるため、面倒なチャンネル切り替えがない点も魅力だ。

その他、衛星放送『スカパー！プロ野球セット』では全12球団の交流戦をすべて中継。ただし、料金は月額4,483円(税込)で、視聴にはCS放送の視聴環境が必要となる。

プロ野球交流戦2026の主な中継局は以下の通り。

※その他、各ローカル局で一部試合を中継見込み。

※記載のテレビ放送・ネット配信局が各球団の全試合を配信するわけではございません。最新の中継対象試合は各プラットフォーム公式サイトをご確認ください。

※試合によってテレビ放送・ネット配信局は異なります。

プロ野球交流戦2026期間のお得な視聴キャンペーンは？

2026年の交流戦において、『DAZN』や『スカパー！プロ野球セット』といった大部分の試合を中継するプラットフォームでの期間限定割引などは予定されていない。

一方で、今季は全国無料のBS放送局『BS10』での中継が決定。『BS10』では試合日の全18日間毎日1試合・計18試合が中継予定となっており、視聴環境さえあれば料金の支払いや契約が不要で誰でも利用可能。なお、特定の中継対象球団はないが、各球団のレジェンドOBをゲスト解説に迎えるなど、満遍なく交流戦を楽しむことができる。

DAZNのおすすめ加入方法

シーズン視聴なら野球専用プラン「DAZN BASEBALL」がおすすめ！

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DAZNの野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは、シーズンを通してプロ野球を視聴したい方におすすめだ。

「DAZN BASEBALL」は月々2,300円（年間27,600円）。公式戦はもちろん、交流戦、クライマックスシリーズをライブ＆見逃し配信している。（※広島東洋カープ主催試合は配信なし）

詳しくはDAZN公式サイトをチェック！

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DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめだ。

DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでも「DAZN Standard」の全配信コンテンツを視聴することができる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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