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worldcup2026 uefa po playersGetty Images
W杯欧州予選POを配信！DMM×DAZNホーダイなら最安値＆先着でPayPayポイントプレゼント！
Tsutomu Maeda

2026年北中米ワールドカップ(W杯)欧州予選プレーオフはどこで見れる？テレビ放送・ネット配信予定

ワールドカップ 欧州予選
ワールドカップ
ウクライナ
スウェーデン
ポーランド
アルバニア
イタリア
ウクライナ 対 スウェーデン
ポーランド 対 アルバニア
トルコ 対 ルーマニア
トルコ
ルーマニア
チェコ 対 アイルランド
チェコ
アイルランド
デンマーク 対 北マケドニア
デンマーク
北マケドニア
スロバキア 対 コソボ
スロバキア
コソボ
ウェールズ 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
ウェールズ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
イタリア 対 北アイルランド
北アイルランド
未定 対 未定
未定 対 未定
未定 対 未定
未定 対 未定
日本

サッカー日本代表の対戦相手も決定する2026年北中米ワールドカップ(W杯)欧州予選プレーオフはどこで見られる？試合のテレビ放送・ネット配信局、視聴方法を紹介。

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2026年W杯欧州予選POは3月末・4月頭に開催！日本の対戦相手決定へ

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)に向けた欧州予選プレーオフが、3月27日(金)・4月1日(水)に行われる。

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本記事では、欧州予選プレーオフのテレビ放送・ネット配信局を紹介する。

W杯欧州予選プレーオフはどこで見られる？

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W杯欧州予選と同様、プレーオフの試合もネット『DAZN』が全試合独占ライブ配信する。このため、地上波テレビ放送や『U-NEXT』などその他の放送・配信局での中継は行われない。

なお、『DAZN』は6月11日(木)～7月19日(日)に行われるW杯本大会も、全104試合を配信することが決定している。

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W杯欧州予選プレーオフの日程・出場国

欧州予選プレーオフではパスA～パスDに4カ国ずつが振り分けられ、準決勝・決勝の2試合で各パスの勝者を決定。各パスを制したチームが、そのままW杯本大会の出場権を手にする。

試合は日本時間3月27日(金)に準決勝、4月1日(水)に決勝が各地で行われる。

パスラウンド開始日時試合No.対戦カード放送・配信
パスA準決勝2026/3/27(金)4:45SF1イタリア vs 北アイルランドDAZN
2026/3/27(金)4:45SF2ウェールズ vs ボスニア・ヘルツェゴビナDAZN
決勝2026/4/1(水)3:45 SF2勝者 vs SF1勝者DAZN
パスB準決勝2026/3/27(金)4:45SF3ウクライナ vs スウェーデンDAZN
2026/3/27(金)4:45SF4ポーランド vs アルバニアDAZN
決勝2026/4/1(水)3:45 SF3勝者 vs SF4勝者DAZN
パスC準決勝2026/3/27(金)2:00SF5トルコ vs ルーマニアDAZN
2026/3/27(金)4:45SF6スロバキア vs コソボDAZN
決勝2026/4/1(水)3:45 SF6勝者 vs SF5勝者DAZN
パスD準決勝2026/3/27(金)4:45SF7デンマーク vs 北マケドニアDAZN
2026/3/27(金)4:45SF8チェコ vs アイルランドDAZN
決勝2026/4/1(水)3:45 SF8勝者 vs SF7勝者DAZN

※すべて日本時間。

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W杯欧州予選プレーオフ勝者はどこに入る？日本と同組は？

W杯本大会のグループステージ組み合わせは、抽選会を経て決定済み。欧州予選プレーオフの各パス勝者がどの組に入るかも決まっている。

日本やオランダ、チュニジアが入ったグループFは、欧州プレーオフパスBに決定。欧州プレーオフパスBでは、ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアが本大会の1枠を争っている。

欧州予選PO
パス		欧州予選PO
パス組み合わせ		W杯本大会
グループ		W杯本大会
グループ組み合わせ
パスAイタリアグループBカナダ
北アイルランド欧州POパスA勝者
ウェールズカタール
ボスニア・ヘルツェゴビナスイス
パスBウクライナグループFオランダ
スウェーデン日本
ポーランド欧州POパスB勝者
アルバニアチュニジア
パスCトルコグループDアメリカ
ルーマニアパラグアイ
スロバキアオーストラリア
コソボ欧州POパスC勝者
パスDデンマークグループAメキシコ
北マケドニア南アフリカ
チェコ韓国
アイルランド欧州POパスD勝者

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W杯欧州予選プレーオフのおすすめ視聴方法

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