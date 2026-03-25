2026年北中米ワールドカップ(W杯)に向けた欧州予選プレーオフが、3月27日(金)・4月1日(水)に行われる。

本記事では、欧州予選プレーオフのテレビ放送・ネット配信局を紹介する。

W杯欧州予選プレーオフはどこで見られる？

DAZN

W杯欧州予選と同様、プレーオフの試合もネット『DAZN』が全試合独占ライブ配信する。このため、地上波テレビ放送や『U-NEXT』などその他の放送・配信局での中継は行われない。

なお、『DAZN』は6月11日(木)～7月19日(日)に行われるW杯本大会も、全104試合を配信することが決定している。

W杯欧州予選プレーオフの日程・出場国

欧州予選プレーオフではパスA～パスDに4カ国ずつが振り分けられ、準決勝・決勝の2試合で各パスの勝者を決定。各パスを制したチームが、そのままW杯本大会の出場権を手にする。

試合は日本時間3月27日(金)に準決勝、4月1日(水)に決勝が各地で行われる。

パス ラウンド 開始日時 試合No. 対戦カード 放送・配信 パスA 準決勝 2026/3/27(金)4:45 SF1 イタリア vs 北アイルランド DAZN 2026/3/27(金)4:45 SF2 ウェールズ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ DAZN 決勝 2026/4/1(水)3:45 SF2勝者 vs SF1勝者 DAZN パスB 準決勝 2026/3/27(金)4:45 SF3 ウクライナ vs スウェーデン DAZN 2026/3/27(金)4:45 SF4 ポーランド vs アルバニア DAZN 決勝 2026/4/1(水)3:45 SF3勝者 vs SF4勝者 DAZN パスC 準決勝 2026/3/27(金)2:00 SF5 トルコ vs ルーマニア DAZN 2026/3/27(金)4:45 SF6 スロバキア vs コソボ DAZN 決勝 2026/4/1(水)3:45 SF6勝者 vs SF5勝者 DAZN パスD 準決勝 2026/3/27(金)4:45 SF7 デンマーク vs 北マケドニア DAZN 2026/3/27(金)4:45 SF8 チェコ vs アイルランド DAZN 決勝 2026/4/1(水)3:45 SF8勝者 vs SF7勝者 DAZN

※すべて日本時間。

W杯欧州予選プレーオフ勝者はどこに入る？日本と同組は？

W杯本大会のグループステージ組み合わせは、抽選会を経て決定済み。欧州予選プレーオフの各パス勝者がどの組に入るかも決まっている。

日本やオランダ、チュニジアが入ったグループFは、欧州プレーオフパスBに決定。欧州プレーオフパスBでは、ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアが本大会の1枠を争っている。

欧州予選PO

パス 欧州予選PO

パス組み合わせ W杯本大会

グループ W杯本大会

グループ組み合わせ パスA イタリア グループB カナダ 北アイルランド 欧州POパスA勝者 ウェールズ カタール ボスニア・ヘルツェゴビナ スイス パスB ウクライナ グループF オランダ スウェーデン 日本 ポーランド 欧州POパスB勝者 アルバニア チュニジア パスC トルコ グループD アメリカ ルーマニア パラグアイ スロバキア オーストラリア コソボ 欧州POパスC勝者 パスD デンマーク グループA メキシコ 北マケドニア 南アフリカ チェコ 韓国 アイルランド 欧州POパスD勝者

W杯欧州予選プレーオフのおすすめ視聴方法

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