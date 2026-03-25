2026年北中米ワールドカップ(W杯)に向けた欧州予選プレーオフが、3月27日(金)・4月1日(水)に行われる。
本記事では、欧州予選プレーオフのテレビ放送・ネット配信局を紹介する。
W杯欧州予選プレーオフはどこで見られる？
DAZN
W杯欧州予選と同様、プレーオフの試合もネット『DAZN』が全試合独占ライブ配信する。このため、地上波テレビ放送や『U-NEXT』などその他の放送・配信局での中継は行われない。
なお、『DAZN』は6月11日(木)～7月19日(日)に行われるW杯本大会も、全104試合を配信することが決定している。
|DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)
5/8(金)までPayPayポイント先着プレゼント
|視聴はこちら
|DAZN
(年間プランがおすすめ)
|視聴はこちら
W杯欧州予選プレーオフの日程・出場国
欧州予選プレーオフではパスA～パスDに4カ国ずつが振り分けられ、準決勝・決勝の2試合で各パスの勝者を決定。各パスを制したチームが、そのままW杯本大会の出場権を手にする。
試合は日本時間3月27日(金)に準決勝、4月1日(水)に決勝が各地で行われる。
|パス
|ラウンド
|開始日時
|試合No.
|対戦カード
|放送・配信
|パスA
|準決勝
|2026/3/27(金)4:45
|SF1
|イタリア vs 北アイルランド
|DAZN
|2026/3/27(金)4:45
|SF2
|ウェールズ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
|DAZN
|決勝
|2026/4/1(水)3:45
|SF2勝者 vs SF1勝者
|DAZN
|パスB
|準決勝
|2026/3/27(金)4:45
|SF3
|ウクライナ vs スウェーデン
|DAZN
|2026/3/27(金)4:45
|SF4
|ポーランド vs アルバニア
|DAZN
|決勝
|2026/4/1(水)3:45
|SF3勝者 vs SF4勝者
|DAZN
|パスC
|準決勝
|2026/3/27(金)2:00
|SF5
|トルコ vs ルーマニア
|DAZN
|2026/3/27(金)4:45
|SF6
|スロバキア vs コソボ
|DAZN
|決勝
|2026/4/1(水)3:45
|SF6勝者 vs SF5勝者
|DAZN
|パスD
|準決勝
|2026/3/27(金)4:45
|SF7
|デンマーク vs 北マケドニア
|DAZN
|2026/3/27(金)4:45
|SF8
|チェコ vs アイルランド
|DAZN
|決勝
|2026/4/1(水)3:45
|SF8勝者 vs SF7勝者
|DAZN
※すべて日本時間。
W杯欧州予選プレーオフ勝者はどこに入る？日本と同組は？
W杯本大会のグループステージ組み合わせは、抽選会を経て決定済み。欧州予選プレーオフの各パス勝者がどの組に入るかも決まっている。
日本やオランダ、チュニジアが入ったグループFは、欧州プレーオフパスBに決定。欧州プレーオフパスBでは、ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアが本大会の1枠を争っている。
|欧州予選PO
パス
|欧州予選PO
パス組み合わせ
|W杯本大会
グループ
|W杯本大会
グループ組み合わせ
|パスA
|イタリア
|グループB
|カナダ
|北アイルランド
|欧州POパスA勝者
|ウェールズ
|カタール
|ボスニア・ヘルツェゴビナ
|スイス
|パスB
|ウクライナ
|グループF
|オランダ
|スウェーデン
|日本
|ポーランド
|欧州POパスB勝者
|アルバニア
|チュニジア
|パスC
|トルコ
|グループD
|アメリカ
|ルーマニア
|パラグアイ
|スロバキア
|オーストラリア
|コソボ
|欧州POパスC勝者
|パスD
|デンマーク
|グループA
|メキシコ
|北マケドニア
|南アフリカ
|チェコ
|韓国
|アイルランド
|欧州POパスD勝者
W杯欧州予選プレーオフのおすすめ視聴方法
月額プランなら「DMM×DAZNホーダイ」が最安値DMM
DAZNでカラバオカップを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
さらに、今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可