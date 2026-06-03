バレーボールネーションズリーグ2026が、6月4日(木)から行われる。

本記事では、バレーボールネーションズリーグ2026の中継局、視聴方法一覧を紹介する。

バレーボールネーションズリーグ2026の大会日程

バレーボールネーションズリーグ2026は女子が6月4日(木)、男子が6月10日(水)に開幕。それぞれ第3週までの予選ラウンドで12試合を戦い、男女各8チーム(予選上位7チーム＋開催国)がノックアウト方式の決勝トーナメントに進出する。

決勝トーナメントでは、女子が7月22日(水)・23日(木)に準々決勝、7月25日(土)に準決勝、7月26日(日)に決勝・3位決定戦、男子が7月29日(水)・30日(木)に準々決勝、8月1日(土)に準決勝、8月2日(日)に決勝・3位決定戦が開催予定だ。

日本の大会スケジュールは以下の通り。

【女子】

予選ラウンド

第1週：6月4日(木)～8日(月) (カナダ開催)

第2週：6月17日(水)～21日(日) (フィリピン開催)

第3週：7月8日(水)～12日(日) (大阪/日本開催)

第1週：6月4日(木)～8日(月) (カナダ開催) 第2週：6月17日(水)～21日(日) (フィリピン開催) 第3週：7月8日(水)～12日(日) (大阪/日本開催) 決勝ラウンド (マカオ開催)

準々決勝：7月22日(水)・23日(木)

準決勝：7月25日(土)

3位決定戦・決勝：7月26日(日)

【男子】

予選ラウンド

第1週：6月10日(水)～14日(日) (中国開催)

第2週：6月24日(水)～29日(月) (フランス開催)

第3週：7月15日(水)～19日(日) (日本・大阪開催)

第1週：6月10日(水)～14日(日) (中国開催) 第2週：6月24日(水)～29日(月) (フランス開催) 第3週：7月15日(水)～19日(日) (日本・大阪開催) 決勝ラウンド(寧波/中国開催)

準々決勝：7月29日(水)・30日(木)

準決勝：8月1日(土)

3位決定戦・決勝：8月2日(日)

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

バレーボールネーションズリーグ2026はどこで見られる？

バレーボールネーションズリーグ2026は、ネット『U-NEXT』が予選から決勝ラウンドまで日本戦を全試合、日本語実況・解説付きで配信。日本戦以外は配信されないが、決勝戦のみ外国勢同士の対戦でも中継される。

また、地上波『TBS系列』では予選ラウンド第3週と決勝ラウンドの日本戦全試合、決勝戦(外国勢同士の場合含む)を放送。衛星放送『BS-TBS』では予選ラウンド第1週・第2週の日本戦全試合を中継する。一方、『TVer』での同時配信は行われない。

その他、ネット『Volleyball TV』では日本戦以外を含む大会全試合を配信予定だが、英語音声となる。

中継局 形態 対象試合 特徴 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット ・日本戦全試合

・決勝戦 ・日本戦全試合、日本語実況・解説付き TBS系列 地上波 ・予選ラウンド第3週・決勝ラウンドの日本戦全試合

・決勝戦 ・地上波テレビで視聴可能 BS-TBS 衛星放送 ・予選ラウンド第1週・第2週の日本戦全試合 ・衛星放送テレビで視聴可能 Volleyball TV ネット ・大会全試合 ・英語音声のみ

バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信され、「J SPORTS バレーボールパック」で視聴することはできない。『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。

また、『U-NEXT』のバレーボールネーションズリーグ2026配信は、日本ラウンドでは2チャンネルのマルチチャンネル配信。CH1が「通常の試合配信(日本語実況・解説付き)」、CH2が「注目選手徹底マークチャンネル(日本語実況・解説付き) ※日本ラウンドのみ」となる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。