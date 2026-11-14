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ryunosuke sato kento shiogai(C)Getty images
U21日本代表の国際親善試合をABEMAで無料ライブ配信！プレミアム登録で快適視聴
Tsutomu Maeda

U-21日本代表 11月の試合はどこで見られる？テレビ放送・ネット配信予定｜スペイン＆エジプト戦

フレンドリーU21
日本U21
エジプトU21
スペインU-21
スペインU-21 対 日本U21

U-21日本代表の国際親善試合、U-21スペイン代表・U-21エジプト代表戦のテレビ放送・ネット中継はどこで見られる？ライブ＆見逃し配信の視聴方法を紹介。

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U-21日本代表の11月海外遠征はABEMAが無料ライブ＆見逃し配信！

11/14(土)午前3時～スペイン、11/18(水)午前1時～エジプトと対戦

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U-21日本代表は2026年11月、国際親善試合2試合を戦う。

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本記事では、U-21日本代表の11月の試合日程やキックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、見逃し視聴方法を紹介する。

U-21日本代表 11月の試合日程・キックオフ時間

U-21日本代表は2026年11月、海外遠征でU-21スペイン代表、U-21エジプト代表との国際親善試合に臨む。

開催日時

対戦カード

会場

11/14(土)3:00

U-21日本代表 vs U-21スペイン代表

エスタディオ・フランシスコ・デ・ラ・エラ
スペイン・アルメンドラレホ

11/18(水)1:00

U-21日本代表 vs U-21エジプト代表

ペトロスポルト・スタジアム
エジプト・カイロ

※すべて日本時間。

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U-21日本代表 11月のテレビ放送・ネット配信予定

U-21日本代表のスペイン戦とエジプト戦は、ネット『ABEMA』が2試合とも無料ライブ配信する。試合終了後の見逃し配信やハイライトも無料で視聴可能だ。

その他のネット配信プラットフォームやテレビ放送局による中継および録画放送は予定されていない。

U-21日本代表が戦う11月の2試合の中継予定は以下の通り。

チャンネル

形態

スペイン戦

エジプト戦

ABEMA
(無料配信)

ネット


[見逃し配信は12/14(月)23:59まで]


[見逃し配信は12/18(金)23:59まで]

DAZN

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地上波各局

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U-21日本代表戦のおすすめ視聴方法

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