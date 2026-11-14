U-21日本代表は2026年11月、国際親善試合2試合を戦う。
本記事では、U-21日本代表の11月の試合日程やキックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、見逃し視聴方法を紹介する。
U-21日本代表 11月の試合日程・キックオフ時間
U-21日本代表は2026年11月、海外遠征でU-21スペイン代表、U-21エジプト代表との国際親善試合に臨む。
開催日時
対戦カード
会場
11/14(土)3:00
U-21日本代表 vs U-21スペイン代表
エスタディオ・フランシスコ・デ・ラ・エラ
11/18(水)1:00
U-21日本代表 vs U-21エジプト代表
ペトロスポルト・スタジアム
※すべて日本時間。
U-21日本代表 11月のテレビ放送・ネット配信予定
U-21日本代表のスペイン戦とエジプト戦は、ネット『ABEMA』が2試合とも無料ライブ配信する。試合終了後の見逃し配信やハイライトも無料で視聴可能だ。
その他のネット配信プラットフォームやテレビ放送局による中継および録画放送は予定されていない。
U-21日本代表が戦う11月の2試合の中継予定は以下の通り。
チャンネル
形態
スペイン戦
エジプト戦
ABEMA
ネット
〇
〇
DAZN
ネット
×
×
U-NEXT
ネット
×
×
地上波各局
テレビ
×
×
衛星放送
テレビ
×
×
U-21日本代表戦のおすすめ視聴方法
「ABEMA（アベマ）」では、ロス五輪へ向けた現在地を測る、U-21日本代表の海外遠征シリーズ2試合をABEMAで無料ライブ＆見逃し配信！
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