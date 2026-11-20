ラグビー日本代表は11月21日(土)、ネーションズチャンピオンシップ2026のラウンド6でスコットランド代表と対戦する。
本記事では、日本vsスコットランドの中継局や無料テレビ放送の有無を紹介する。
ラグビー日本代表vsスコットランド代表はどこで見られる？
ラグビー日本代表とスコットランド代表が対戦するネーションズチャンピオンシップ2026のラウンド6は、日本時間11月21日(土)23:10にキックオフ予定だ。会場はスコットランド・エディンバラのスコティッシュ・ガス・マレーフィールド・スタジアムとなる。
試合の模様は、衛星放送『WOWOWライブ』『J SPORTS 1』で生中継される。ネットでは『Leminoプレミアム』『WOWOWオンデマンド』『J SPORTSオンデマンド』がライブ配信を行う。
地上波『NHK総合』とネット『NHK ONE』でも中継されるが、こちらは翌22日(日)0:10からの録画放送・配信となる。
なお、今回の日本代表戦は、3日間無料体験があるAmazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』でも視聴可能だ。
チャンネル
形態
中継開始時間
Leminoプレミアム
ネット
11/21(土)22:40
J SPORTSチャンネル
ネット
11/21(土)22:40
ネット
11/21(土)22:40
ネット
11/21(土)22:40
衛星放送
11/21(土)22:40
衛星放送
11/21(土)22:40
NHK ONE
ネット
11/22(日)0:10
NHK総合
地上波
11/22(日)0:10
※すべて日本時間。
ラグビー日本代表vsスコットランド代表の無料テレビ放送はある？
日本vsスコットランドは、11月22日(日)0:10から地上波『NHK総合』で録画中継される。試合開始は前21日(土)23:10で、地上波での生中継は予定されていない。ただし、『NHK総合』は受信契約が前提となる。
また、ネット配信サービス『NHK ONE』でも11月22日(日)0:10から録画配信予定だ。こちらもNHKの受信契約が必要で、既存の受信契約があれば追加負担なく利用できる。
試合をリアルタイムで視聴する場合は、『Leminoプレミアム』などのライブ配信サービスが対象となる。Leminoプレミアムは初回31日間無料トライアルを実施している。
ラグビー日本代表vsスコットランド代表のおすすめ視聴方法
【Leminoプレミアム】ネーションズ全試合ライブ配信！31日間無料トライアルあり
日本vsスコットランドをライブ配信する『Leminoプレミアム』は、ネーションズチャンピオンシップ2026の11月北半球シリーズからファイナルズまで全24試合をライブ・見逃し配信する。
月額料金は1,540円(税込)だが、Webから初めて登録する場合は31日間の無料トライアルを利用できる。
Leminoプレミアムの登録手順
- Lemino公式ウェブサイトへアクセスし、「Leminoプレミアムに入会する」を選択。
- dアカウントでログイン。持っていない場合は新規作成する。
- クレジットカードなどの決済情報を入力。
- 内容を確認して登録完了。すぐに視聴を開始できる。
なお、無料トライアル終了後は自動的に有料契約へ移行する。無料期間中に解約すれば料金は発生しない。また、App StoreやGoogle Play経由の登録は無料トライアルの対象外となる。
【Amazon J SPORTSチャンネル】今すぐ視聴可能！3日間無料体験あり
ラグビー日本代表の試合を配信する『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能できる。
まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス
- 「詳細を見る」をタップ。
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
【WOWOW】テレビの大画面で視聴可能！
ラグビー世界12カ国最強決定戦 ネーションズチャンピオンシップは、衛星放送『WOWOW』およびネット『WOWOWオンデマンド』で配信される。
『WOWOW』では北半球を代表する6カ国（イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズ、フランス、イタリア）のグループと、南半球を代表する4カ国（ニュージーランド、オーストラリア、アルゼンチン、南アフリカ）に日本とフィジーを加えた6カ国のグループが横断して対戦する、世界最高峰の国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」を放送・ライブ配信する。※一部試合は配信のみ。
※本記事に掲載されている配信情報は2026年11月時点のものです。
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。