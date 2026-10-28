フィギュアスケートの2026東日本選手権・アイスダンス予選会が、10月30日(金)から11月1日(日)にかけて開催される。

本記事では、フィギュアスケート2026東日本選手権・アイスダンス予選会のテレビ放送・ネット配信予定、競技日程や視聴方法を紹介する。

東日本選手権アイスダンス予選会はどこで見られる？

フィギュアスケート2026東日本選手権・アイスダンス予選会は、ネット『FODプレミアム』が全選手・全演技をライブ配信する。Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能だ。

地上波テレビでは、11月6日(金)深夜に『フジテレビ』がアイスダンス予選会の模様を関東ローカルで録画放送する。

チャンネル 形態 中継予定 FODプレミアム(Amazonあり) ネット 全競技ライブ配信 フジテレビ 地上波

(関東ローカル) 録画放送

[11/6(金)25:45～26:15]

東日本選手権アイスダンス予選会の配信スケジュール

フィギュアスケート2026東日本選手権・アイスダンス予選会は、10月30日(金)から11月1日(日)まで群馬県前橋市のALSOKぐんまアイスアリーナで行われる。

本田真凜／宇野昌磨組がアイスダンスのデビュー戦を迎える予定で、10月31日(土)にリズムダンス、11月1日(日)にフリーダンスが実施される。

各日の競技日程とFODの配信スケジュールは以下の通り。

開催日 FOD配信時間 実施競技 10/30(金) 9:20～19:25 ジュニア女子SP

シニア女子SP

シニア男子SP 10/31(土) 9:00～21:05 ジュニアアイスダンスRD

シニアアイスダンスRD

ジュニア男子SP

ジュニア女子FS

シニア女子FS 11/1(日) 9:45～18:40 ジュニアアイスダンスFD

シニアアイスダンスFD

シニア男子FS

ジュニア男子FS

※すべて日本時間。

※放送・配信予定は変更となる場合があります。最新情報はフジテレビおよびFOD公式サイトをご確認ください。

東日本選手権アイスダンス予選会のおすすめ視聴方法

Amazon

前述の通り、フィギュアスケート2026東日本選手権・アイスダンス予選会は、ネット『FODプレミアム』が全競技をライブ配信予定。Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能だ。

Amazon『FODチャンネル』は月額1,320円(税込)で加入でき、加入手順も簡単。なお、Amazonプライム会費は別途必要となる。

登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。