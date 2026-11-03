FAカップ2026-27はどこで見られる？視聴方法まとめ

イングランドの国内カップ戦「FAカップ」が、2026-27シーズンも開催される。

本記事では、FAカップ2026-27の視聴方法を紹介する。

FAカップ2026-27シーズンはどこで見られる？

FAカップ2026-27は、動画配信サービス『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を行う。視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

昨シーズンの2025-26大会では、3回戦以降の全試合が独占配信された。2026-27シーズンについては、配信開始ラウンドや対象試合などの詳細は現時点で発表されていない。

FAカップ2026-27の視聴方法まとめ

FAカップ2026-27は、『U-NEXT』でライブ配信される。ただし、配信対象試合や詳しい配信スケジュールについては、現時点で発表されていない。

放送・配信情報は以下の通り。

チャンネル 形態 生中継 U-NEXTサッカーパック ネット ライブ配信 （配信対象試合は未発表）

※2025-26シーズンは3回戦以降の全試合配信

FAカップのおすすめ視聴方法

【U-NEXTサッカーパック】FAカップをライブ配信！プレミアリーグも全試合視聴可能

U-NEXT

2026-27シーズンのFAカップは、『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信する。視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、特典として1,200円分のポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックの支払いに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。なお、「月額プラン」の無料トライアル特典でもらえるポイントを「月額プラン」の支払いに充てることはできない。

なお、「U-NEXTサッカーパック」はプレミアリーグとラ・リーガの全試合をライブ配信。FAカップのほか、コパ・デル・レイやDFBポカール、エールディヴィジなども配信対象となっており、欧州サッカーのさまざまな大会を楽しむことができる。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

U-NEXT

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックでFAカップ2026-27を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。