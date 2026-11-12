野球日本代表(侍ジャパン)が、「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」に出場している。

本記事では、アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の見逃し視聴方法を紹介する。

侍ジャパン アジア選手権の見逃し配信はどこで見られる？

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026は、ネット『Amazonプライムビデオ』で見逃し配信・ハイライト配信が予定されている。

Amazonプライムビデオは、侍ジャパンの予選3試合と決勝・3位決定戦をライブ配信する。

配信サービス 見逃し配信 料金 Amazonプライムビデオ

[30日間無料体験あり] 〇 月額600円(税込) 地上波各局 発表なし - 衛星放送各局 発表なし - TVer 発表なし -

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の見逃し配信はいつからいつまで？

試合開始前時点で、ネット『Amazonプライムビデオ』の見逃し配信開始日時や終了日は発表されていない。各試合終了後の公開状況や視聴期限は、各試合の配信ページで確認する必要がある。

とはいえ、その他の地上波『テレビ朝日系列』や『TBS系列』による録画放送および再放送の予定は伝えられていないため、見逃し視聴するためには『Amazonプライムビデオ』を利用する必要がある。

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のおすすめ視聴方法

『Amazonプライムビデオ』では、侍ジャパンの予選全3試合に加え、決勝と3位決定戦をライブ配信する。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオの登録手順

Amazonプライムビデオのスポーツページへアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。