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Amazonプライムで侍ジャパン戦をライブ配信！30日間無料体験で視聴
Tsutomu Maeda

侍ジャパン アジアプロ野球選手権2026の見逃し配信はどこで見られる？

野球日本代表(侍ジャパン)が出場するアジアプロ野球チャンピオンシップ2026の見逃し配信はどこで見られる？録画放送・アーカイブ動画の有無や視聴方法を紹介。

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Amazonプライムビデオがアジアプロ野球チャンピオンシップ2026を中継

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野球日本代表(侍ジャパン)が、「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」に出場している。

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本記事では、アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の見逃し視聴方法を紹介する。

侍ジャパン アジア選手権の見逃し配信はどこで見られる？

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026は、ネット『Amazonプライムビデオ』で見逃し配信・ハイライト配信が予定されている。

Amazonプライムビデオは、侍ジャパンの予選3試合と決勝・3位決定戦をライブ配信する。

配信サービス

見逃し配信

料金

Amazonプライムビデオ
[30日間無料体験あり]

月額600円(税込)

地上波各局

発表なし

-

衛星放送各局

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TVer

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アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の見逃し配信はいつからいつまで？

試合開始前時点で、ネット『Amazonプライムビデオ』の見逃し配信開始日時や終了日は発表されていない。各試合終了後の公開状況や視聴期限は、各試合の配信ページで確認する必要がある。

とはいえ、その他の地上波『テレビ朝日系列』や『TBS系列』による録画放送および再放送の予定は伝えられていないため、見逃し視聴するためには『Amazonプライムビデオ』を利用する必要がある。

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アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のおすすめ視聴方法

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Amazonプライムビデオ』では、侍ジャパンの予選全3試合に加え、決勝と3位決定戦をライブ配信する。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオの登録手順

  1. Amazonプライムビデオのスポーツページへアクセス
  2. 視聴したい試合を選択
  3. 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ
  4. 支払い方法を入力
  5. 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

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