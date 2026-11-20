PS5 Pro販売情報をチェック！ 楽天ブックス PS5 Proの在庫が定期的に復活！ 関連商品も充実の楽天ブックス公式サイトで最新情報を確認 PS5 Pro関連商品も販売 公式サイトへ

ソニー・インタラクティブエンタテインメントのゲーム機「PlayStation 5 Pro(PS5 Pro)」は、Amazonや楽天市場などの通販サイト、全国のゲーム取扱店で販売されている。

本記事では、PS5 Proの先着販売・抽選受付を実施するストアや現在の販売状況、価格、周辺機器情報を紹介する。

PS5 Proはどこで買える？最新の販売状況

PlayStation

PS5 Proは2024年11月7日(木)に発売された。現在は「CFI-7100B01」などが販売されているが、店舗によっては品切れとなっている。

11月20日(金)時点では、Amazonなどで不定期に在庫が復活している一方、ソニーストアの購入申し込み受付は終了している。ビックカメラ.comなどでは販売を休止している商品もある。

メーカーの希望小売価格は、2026年4月2日(木)の価格改定以降、137,980円(税込)。購入時は本体の型番、販売元、実際の販売価格を確認したい。

項目 内容 商品名 PlayStation 5 Pro(PS5 Pro) 発売日 2024年11月7日(木) 現行掲載モデル CFI-7100B01 希望小売価格 137,980円(税込) 販売方法 在庫復活時の先着販売・店舗販売・抽選販売など 主な取扱先 Amazon・楽天ブックス・楽天市場・家電量販店など

※販売価格や在庫状況は店舗ごとに異なります。

PS5 Proの先着販売ストア一覧

PS5 Proは、Amazonや楽天ブックスなどで入荷時に先着販売が実施されている。販売開始直後に完売する場合もあるため、各販売ページで最新の在庫を確認しよう。

以下は11月20日(金)までに確認できた各ストアの販売状況だ。商品ページがある場合も、必ずしも注文できる状態とは限らない。

ストア 販売形態 確認できた販売状況 Amazon ネット・先着 入荷時に先着販売 楽天ブックス ネット・先着 商品ページあり 楽天市場 ネット・先着 各出店者で在庫・価格が異なる ゲオオンラインストア ネット・先着 商品ページあり エディオン ネット・先着 売り切れ ソニーストア ネット・先着／抽選 通常販売は入荷待ち Joshin webショップ ネット・先着 完売 ヤマダウェブコム ネット・先着 商品ページあり ヨドバシ・ドット・コム ネット・先着 販売終了 ビックカメラ.com ネット・先着 販売休止中 コストコ ネット・先着 再入荷通知あり イオンスタイルオンライン ネット・先着 販売休止中

※最新の在庫・購入条件は各ストアの販売ページをご確認ください。

PS5 Proの抽選・招待販売ストア一覧

PS5 Proは、先着販売のほか、購入申し込みや抽選、招待形式で販売される場合がある。11月20日(金)時点で新たに応募できる抽選販売は確認できていない。

ソニーストアでは、10月7日(水)23:59まで購入申し込みを受け付け、応募数が販売予定台数を超えた場合は抽選とする方式を採用していた。現在は受付終了となっている。

ストア 販売方法 受付・抽選状況 ソニーストア 購入申し込み・抽選 10/7(水)受付終了 ノジマオンライン 招待制販売の実績あり 次回の受付は未確認 アキバ☆ソフマップ 抽選販売の実績あり 次回の受付は未確認 ビックカメラ 抽選販売の実績あり 既存の抽選受付は終了 コジマ アプリなどで抽選販売の実績あり 次回の受付は未確認

PS5 Proの当選発表はいつ？次回抽選はある？

ソニーストアが2026年10月に実施した購入申し込みでは、10月26日(月)頃から当選結果が順次案内されている。

同申し込みでは、日本で登録されたソニーアカウントを利用していること、2024年9月27日から2026年9月27日までにPS4・PS5で合計60時間以上プレイしていることなどが応募条件に含まれていた。受付はすでに終了しており、次回抽選の実施時期は発表されていない。

ストア 直近の受付終了 当選結果・次回予定 ソニーストア 10/7(水)23:59 10/26(月)頃から順次案内

次回受付未発表 ビックカメラ・コジマ・アキバ☆ソフマップ・ノジマ 新規受付未確認 次回抽選・招待の発表待ち

PS5 Proの価格はいくら？旧モデル・通常PS5との違い

PS5 Proの国内希望小売価格は137,980円(税込)。2026年4月2日(木)の価格改定により、従来の119,980円(税込)から変更された。

また、現行の販売ページでは型番「CFI-7100B01」が中心となっている。旧型番「CFI-7000B01」へのリンクも残っているため、購入時は型番と商品状態を確認しよう。

※すべてメーカー希望小売価格。販売店によって実売価格が異なります。

PS5 Proのディスクドライブ・おすすめ周辺機器

Sony

PS5 Proはダウンロード版のゲームをそのまま遊べるが、ディスク版ソフトを使用する場合はディスクドライブの増設が必要となる。縦置きスタンドのほか、ヘッドセットやコントローラーなども別途購入できる。

おすすめ周辺機器

商品 購入先 ディスクドライブ(CFI-ZDD1J) Amazonで見る 縦置きスタンド(CFI-ZVS1P) Amazonで見る PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット Amazonで見る PULSE Explore ワイヤレスイヤホン Amazonで見る DualSense クロマ グリーン Amazonで見る DualSense Edge ワイヤレスコントローラー Amazonで見る

※商品や周辺機器の在庫、販売価格は各店舗の販売ページでご確認ください。

PS5 Proを購入する前に確認したいポイント

PS5 Proを先着販売で買うためのポイント

PS5 Proの先着販売は、在庫が復活してから短時間で売り切れる場合がある。購入を予定している場合は、Amazonや楽天ブックスなど利用するストアの会員登録、配送先、決済方法を事前に設定しておくとスムーズだ。

在庫が表示されても、購入手続き中に完売する可能性がある。また、通販サイトではメーカー希望小売価格を上回る出品が見られる場合もあるため、販売元と価格を確認したうえで注文しよう。

GTA6のプレイはPS5 Proと通常版どっちがいい？

Goal Only / GFX

2026年11月19日(木)発売の「グランド・セフト・オートVI(GTA6)」は、通常のPS5でもPS5 Proでもプレイできる。PS5 ProではPSSRによる画質の鮮明化や、レイトレーシングによる影の表現に対応するため、映像の美しさを重視するならPS5 Proが選択肢となる。

ただし、開発元のRockstar Gamesは両モデルを含む現行ゲーム機で30fpsを目標としており、PS5 Proでも60fpsでのプレイを保証するものではない。GTA6を遊ぶことが主目的で、価格を抑えたい場合は通常のPS5でも十分だ。

比較項目 PS5 Pro 通常PS5 GTA6のプレイ 〇 〇 GTA6の映像表現 PSSRによる鮮明化・レイトレーシングの影 通常のPS5向け映像表現 目標フレームレート 30fps 30fps 本体の希望小売価格 137,980円 日本語専用デジタル・エディション 55,000円 購入ページ AmazonでPS5 Proを見る Amazonで通常PS5を見る ゲームソフト本体 GTA6の販売ページはこちら

※GTA6のPS5用コードインボックス版にはゲームディスクが付属しないため、ゲーム本編のプレイに別売りディスクドライブは必要ありません。

※本記事の在庫・抽選受付情報は2026年11月20日(金)までの確認内容です。最新状況は各販売店の公式サイトにてご確認ください。