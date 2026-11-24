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ソニー・インタラクティブエンタテインメントのゲーム機「PlayStation 5 デジタル・エディション ミッドナイト ブラック 日本語専用」が、2026年11月19日(木)に発売された。

本記事では、PS5ブラックエディションの先着販売・抽選受付を実施するストアや現在の販売状況、価格、周辺機器情報を紹介する。

PS5ブラックエディションはどこで買える？最新の販売状況

PS5ブラックエディションは2026年11月19日(木)に数量限定で発売された。PS5デジタル・エディション 日本語専用モデルの新色で、型番は「CFI-2200B02S」となっている。

11月24日(火)時点では『ソニーストア』で販売が終了しているほか、『ヤマダウェブコム』や『ヨドバシ・ドット・コム』でも売り切れとなっている。ただし、現在売り切れ中のストアであっても在庫が復活する可能性があるため、定期的にチェックすることをおすすめする。

なお、メーカーの希望小売価格は55,000円(税込)だ。

項目 内容 商品名 PlayStation 5 デジタル・エディション ミッドナイト ブラック 日本語専用 発売日 2026年11月19日(木) 型番 CFI-2200B02S 希望小売価格(税込) 55,000円 販売方法 在庫復活時の先着販売・店舗販売など 主な販売サイト Amazon・楽天ブックス・楽天市場・家電量販店など

※販売価格や在庫状況は店舗ごとに異なります。

PS5ブラックエディションの先着販売ストア一覧

PS5ブラックエディションは、『Amazon』や『楽天ブックス』などで取り扱われている。数量限定モデルのため、各販売ページで最新の在庫を確認しよう。

ストア 店舗 販売方式 Amazon ネット 先着 楽天ブックス ネット 先着 楽天市場 ネット 先着 ゲオオンラインストア ネット 先着 エディオン ネット 先着 ソニーストア ネット 先着 ヤマダウェブコム ネット 先着 ヨドバシ・ドット・コム ネット 先着 アキバ☆ソフマップ ネット 先着 Joshin webショップ ネット 先着 WiNK DIGITAL ネット 先着

※最新の在庫・購入条件は各ストアの販売ページをご確認ください。

PS5ブラックエディションの抽選・招待販売ストア一覧

PS5ブラックエディションは2026年10月20日(火)から全国のPlayStation取扱店およびECサイトで順次予約受付が開始された。

主に先着販売となっているため、新たに応募できる抽選・招待販売は確認できていない。

ストア 販売方法 受付・抽選状況 ソニーストア 先着販売 - アキバ☆ソフマップ 先着販売 - Amazon 先着販売 -

PS5ブラックエディションの当選発表はいつ？次回抽選はある？

11月24日(火)時点で、PS5ブラックエディションの抽選販売や当選発表のスケジュールは確認できていない。

PS5ブラックエディションの価格はいくら？通常PS5との違い

PS5ブラックエディションの国内希望小売価格は55,000円(税込)。通常のPS5デジタル・エディション 日本語専用モデルと同じ価格となっている。

内蔵ストレージは825GB SSDで、基本性能は通常の日本語専用モデルと同じだ。本体言語は日本語のみで、国・地域を日本に設定したPlayStationアカウントで利用できる。

※すべてメーカー希望小売価格。販売店によって実売価格が異なります。

PS5ブラックエディションのディスクドライブ・おすすめ周辺機器

PS5ブラックエディションはダウンロード版のゲームをそのまま遊べるが、ディスク版ソフトを使用する場合はディスクドライブの増設が必要となる。本体と同色の「ディスクドライブ ミッドナイト ブラック」も11月19日(木)に発売された。

おすすめ周辺機器

商品 購入先 ディスクドライブ ミッドナイト ブラック(CFI-ZDD1J01) ソニーストアで見る 縦置きスタンド(CFI-ZVS1P) Amazonで見る PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット ミッドナイト ブラック Amazonで見る PULSE Explore ワイヤレスイヤホン ミッドナイト ブラック Amazonで見る DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック Amazonで見る DualSense Edge ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック Amazonで見る

※商品や周辺機器の在庫、販売価格は各店舗の販売ページでご確認ください。

PS5ブラックエディション 購入前の確認ポイント

PS5ブラックエディションを先着販売で買うコツは？

PS5ブラックエディションは数量限定モデルのため、再入荷後すぐに完売する可能性がある。購入を予定している場合は、利用するストアの会員登録、配送先、決済方法を事前に設定しておくといい。

通販サイトでは希望小売価格の55,000円(税込)を上回る出品もあるため、販売元と価格を確認したうえで注文しよう。

GTA6はPS5ブラックエディションでもプレイできる？

Goal Only / GFX

「グランド・セフト・オートVI(GTA6)」は、PS5ブラックエディションでもプレイできる。

通常の「PS5デジタル・エディション 日本語専用モデル」との基本性能の違いはなく、本体カラーによってゲームの動作や映像表現が変わることはない。

比較項目 PS5ブラックエディション PS5 デジタル・エディション 日本語専用 GTA6のプレイ 〇 〇 本体カラー ミッドナイト ブラック ホワイト SSD容量 825GB 825GB 本体の希望小売価格 55,000円 55,000円 購入ページ AmazonでPS5ブラックエディションを見る Amazonで通常PS5を見る ゲームソフト本体 GTA6の販売ページはこちら GTA6の販売ページはこちら

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