「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ」が、2026年10月22日(木)に開催される。

本記事では、ドラフト会議2026の1巡目から育成枠まですべての指名を視聴する方法を紹介する。

プロ野球ドラフト会議2026の開催日程

2026年の新人選手選択会議『プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ』は、2026年10月22日(木)の16:50に開始予定となっている。

会場はグランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール(東京都港区)。12球団が指名する選手は、支配下ドラフトの1巡目から順に発表され、その後に育成ドラフトが実施される。

大会：プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ

開催日時：2026年10月22日(木)16:50～

会場：グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール

プロ野球ドラフト会議2026の指名をすべて見るには？

プロ野球ドラフト会議2026の1巡目から育成枠の最終指名まで視聴できるのは、ネット『U-NEXT』とCS放送『スカイA』だ。

『U-NEXT』は10月22日(木)16:40から、1巡目指名～育成枠指名終了まで完全ライブ配信を実施。31日間無料トライアルを利用すれば、初回登録者は無料で視聴できる。

一方、地上波『TBS系列』と『TVer』は1巡目・2巡目指名を生中継するが、3巡目以降は随時速報となる。『DAZN』も無料ライブ配信を実施するものの、出演者が指名の模様を見守りながら1巡目の様子を中心に解説するパーティーライブ形式となっている。

放送・配信 時間 内容 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 10/22(木)16:40～ 1巡目指名～育成枠指名終了まで完全ライブ配信 スカイA 10/22(木)16:30～21:00 1巡目指名～育成枠指名終了まで完全生中継 DAZN 10/22(木)16:20～ 1巡目指名を中心に無料ライブ配信

パーティーライブ形式で2位以下も解説 TBS系列 10/22(木)16:40～19:54 1巡目・2巡目指名を生中継

3巡目以降は随時速報 TVer 10/22(木)16:40～19:54 TBS系列の同時配信

※放送・配信予定は変更の可能性あり。最新情報は各中継局公式サイトよりご確認ください。

プロ野球ドラフト会議2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】一巡目～育成枠終了まで完全ライブ配信！無料トライアルあり

U-NEXT

プロ野球ドラフト会議2026の模様は、ネット『U-NEXT』が1巡目から育成枠指名終了まで完全ライブ配信する。

U-NEXTでは31日間の無料トライアルが用意されており、初回登録であれば利用可能。ドラフト会議2026は月額プランの見放題対象となっているため、無料トライアル期間中でも視聴できる。

まずは無料トライアルページにアクセスし、氏名やメールアドレスなどの必要情報を入力。その後決済方法を選択して登録が完了する。無料トライアル期間内に解約した場合、料金の支払いは発生しない。

■U-NEXTの無料トライアル登録手順

※無料トライアル期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新。

※本ページに記載の情報は、2026年10月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。