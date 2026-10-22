あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
npb draft 2026U-NEXT
【ドラフト会議2026】U-NEXTは育成枠指名終了まで完全ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

プロ野球ドラフト会議2026の指名をすべて見るには？1巡目から完全生中継するのはどこ？

プロ野球ドラフト会議2026の1巡目指名から育成枠指名終了まですべてを見る方法は？各中継局のテレビ放送・ネット配信内容を紹介。

31日間無料トライアルあり
npb draft 2026

U-NEXT

プロ野球ドラフト会議2026は10月22日(木)開催！

U-NEXTは「1巡目～育成枠指名終了」まで完全ライブ配信！

31日間無料トライアルで視聴可能

完全ライブ配信

「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ」が、2026年10月22日(木)に開催される。

【プロ野球ドラフト会議】U-NEXTなら育成枠指名終了まで完全ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴

本記事では、ドラフト会議2026の1巡目から育成枠まですべての指名を視聴する方法を紹介する。

プロ野球ドラフト会議2026の開催日程

2026年の新人選手選択会議『プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ』は、2026年10月22日(木)の16:50に開始予定となっている。

会場はグランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール(東京都港区)。12球団が指名する選手は、支配下ドラフトの1巡目から順に発表され、その後に育成ドラフトが実施される。

  • 大会：プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ
  • 開催日時：2026年10月22日(木)16:50～
  • 会場：グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール
【プロ野球ドラフト会議】U-NEXTなら育成枠指名終了まで完全ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴

プロ野球ドラフト会議2026の指名をすべて見るには？

プロ野球ドラフト会議2026の1巡目から育成枠の最終指名まで視聴できるのは、ネット『U-NEXT』とCS放送『スカイAだ。

『U-NEXT』は10月22日(木)16:40から、1巡目指名～育成枠指名終了まで完全ライブ配信を実施。31日間無料トライアルを利用すれば、初回登録者は無料で視聴できる。

一方、地上波『TBS系列』と『TVer』は1巡目・2巡目指名を生中継するが、3巡目以降は随時速報となる。『DAZN』も無料ライブ配信を実施するものの、出演者が指名の模様を見守りながら1巡目の様子を中心に解説するパーティーライブ形式となっている。

放送・配信

時間

内容

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

10/22(木)16:40～

1巡目指名～育成枠指名終了まで完全ライブ配信

スカイA

10/22(木)16:30～21:00

1巡目指名～育成枠指名終了まで完全生中継

DAZN

10/22(木)16:20～

1巡目指名を中心に無料ライブ配信
パーティーライブ形式で2位以下も解説

TBS系列

10/22(木)16:40～19:54

1巡目・2巡目指名を生中継
3巡目以降は随時速報

TVer

10/22(木)16:40～19:54

TBS系列の同時配信

※放送・配信予定は変更の可能性あり。最新情報は各中継局公式サイトよりご確認ください。

【プロ野球ドラフト会議】U-NEXTなら育成枠指名終了まで完全ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴

プロ野球ドラフト会議2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】一巡目～育成枠終了まで完全ライブ配信！無料トライアルあり

U-NEXT npb draft 2026U-NEXT

プロ野球ドラフト会議2026の模様は、ネット『U-NEXT』が1巡目から育成枠指名終了まで完全ライブ配信する。

U-NEXTでは31日間の無料トライアルが用意されており、初回登録であれば利用可能。ドラフト会議2026は月額プランの見放題対象となっているため、無料トライアル期間中でも視聴できる。

まずは無料トライアルページにアクセスし、氏名やメールアドレスなどの必要情報を入力。その後決済方法を選択して登録が完了する。無料トライアル期間内に解約した場合、料金の支払いは発生しない。

U-NEXTの無料トライアル登録手順

  1. ▶【U-NEXT公式】プロ野球ドラフト会議2026の特設ページにアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 無料トライアル登録に必要な情報を入力して完了
  4. 配信開始時間になったら視聴可能！

※無料トライアル期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新。

【プロ野球ドラフト会議】U-NEXTなら育成枠指名終了まで完全ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴

※本ページに記載の情報は、2026年10月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー