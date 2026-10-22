「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ」が、2026年10月22日(木)に開催される。
本記事では、ドラフト会議2026の1巡目から育成枠まですべての指名を視聴する方法を紹介する。
プロ野球ドラフト会議2026の開催日程
2026年の新人選手選択会議『プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ』は、2026年10月22日(木)の16:50に開始予定となっている。
会場はグランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール(東京都港区)。12球団が指名する選手は、支配下ドラフトの1巡目から順に発表され、その後に育成ドラフトが実施される。
- 大会：プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ
- 開催日時：2026年10月22日(木)16:50～
- 会場：グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール
プロ野球ドラフト会議2026の指名をすべて見るには？
プロ野球ドラフト会議2026の1巡目から育成枠の最終指名まで視聴できるのは、ネット『U-NEXT』とCS放送『スカイA』だ。
『U-NEXT』は10月22日(木)16:40から、1巡目指名～育成枠指名終了まで完全ライブ配信を実施。31日間無料トライアルを利用すれば、初回登録者は無料で視聴できる。
一方、地上波『TBS系列』と『TVer』は1巡目・2巡目指名を生中継するが、3巡目以降は随時速報となる。『DAZN』も無料ライブ配信を実施するものの、出演者が指名の模様を見守りながら1巡目の様子を中心に解説するパーティーライブ形式となっている。
放送・配信
時間
内容
U-NEXT
10/22(木)16:40～
1巡目指名～育成枠指名終了まで完全ライブ配信
10/22(木)16:30～21:00
1巡目指名～育成枠指名終了まで完全生中継
10/22(木)16:20～
1巡目指名を中心に無料ライブ配信
TBS系列
10/22(木)16:40～19:54
1巡目・2巡目指名を生中継
TVer
10/22(木)16:40～19:54
TBS系列の同時配信
※放送・配信予定は変更の可能性あり。最新情報は各中継局公式サイトよりご確認ください。
プロ野球ドラフト会議2026のおすすめ視聴方法
【U-NEXT】一巡目～育成枠終了まで完全ライブ配信！無料トライアルあり
プロ野球ドラフト会議2026の模様は、ネット『U-NEXT』が1巡目から育成枠指名終了まで完全ライブ配信する。
U-NEXTでは31日間の無料トライアルが用意されており、初回登録であれば利用可能。ドラフト会議2026は月額プランの見放題対象となっているため、無料トライアル期間中でも視聴できる。
まずは無料トライアルページにアクセスし、氏名やメールアドレスなどの必要情報を入力。その後決済方法を選択して登録が完了する。無料トライアル期間内に解約した場合、料金の支払いは発生しない。
■U-NEXTの無料トライアル登録手順
- ▶【U-NEXT公式】プロ野球ドラフト会議2026の特設ページにアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 無料トライアル登録に必要な情報を入力して完了
- 配信開始時間になったら視聴可能！
※無料トライアル期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新。
※本ページに記載の情報は、2026年10月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。