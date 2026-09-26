井上拓真vs那須川天心2のテレビ放送・ネット配信予定





2026年9月27日(日)に開催される「Prime Video Boxing 16」で、井上拓真と那須川天心が対戦する。

本記事では、井上拓真vs那須川天心2のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

井上拓真vs那須川天心2｜試合日程・開始時刻

WBC世界バンタム級タイトルマッチの井上拓真vs那須川天心は、9月27日(日)に行われる「Prime Video Boxing 16」のメインカードで行われる。

「Prime Video Boxing 16」はTOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)で開催され、全4試合を実施予定となっている。イベント開始予定時刻は16:30となっている。

大会 日程 会場 試合 Prime Video Boxing 16 9月27日(日)16:30イベント開始 TOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区) 全4試合実施

井上拓真vs那須川天心2｜テレビ放送・ネット配信予定

井上拓真vs那須川天心などが行われる「Prime Video Boxing 16」は、ネット『Amazonプライムビデオ』で独占ライブ配信される。

『Amazonプライムビデオ』では井上拓真vs那須川天心を含め、全4試合を配信予定となっている。

配信カード

WBC世界バンタム級タイトルマッチ 井上拓真 vs 那須川天心

WBC世界スーパーフライ級王座決定戦 坪井智也 vs リカルド・マラジカ

IBF世界スーパーバンタム級暫定王座決定戦 西田凌佑 vs サム・グッドマン

WBO世界ミニマム級暫定王座決定戦 松本流星 vs ラッセル・アコスタ

日程 テレビ ネット 9月27日(日)16:30イベント開始 なし Amazonプライムビデオ

井上拓真vs那須川天心2｜視聴方法

Amazon

「Prime Video Boxing 16」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

Amazonプライムの料金は月額600円(税込)または年額5,900円(税込)。初めて登録する場合は30日間の無料体験を利用できる。

【Amazon】試合の無料体験視聴方法

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