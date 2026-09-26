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Prime Video Boxing 16アマゾンジャパン合同会社
【30日間0円】那須川天心vs井上拓真2はプライムビデオ独占配信！無料体験で視聴
Yuta Tokuma

井上拓真vs那須川天心2のテレビ放送・ネット配信予定

【ボクシング世界戦】再戦となるWBC世界バンタム級タイトルマッチの那須川天心対井上拓真のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。


井上拓真と那須川天心が再戦！
20260927 amazon prime boxing 16

Amazon

Prime Video Boxing 16」はAmazonプライムで独占ライブ配信

WBC世界バンタム級タイトルマッチ・井上拓真vs那須川天心2は9/27(日)開催！

初回30日間無料体験あり

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2026年9月27日(日)に開催される「Prime Video Boxing 16」で、井上拓真と那須川天心が対戦する。

【9/27】井上拓真vs那須川天心2はAmazon独占ライブ配信！無料体験で視聴可能30日間無料体験で視聴

本記事では、井上拓真vs那須川天心2のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

井上拓真vs那須川天心2｜試合日程・開始時刻

WBC世界バンタム級タイトルマッチの井上拓真vs那須川天心は、9月27日(日)に行われる「Prime Video Boxing 16」のメインカードで行われる。

「Prime Video Boxing 16」はTOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)で開催され、全4試合を実施予定となっている。イベント開始予定時刻は16:30となっている。

大会

日程

会場

試合

Prime Video Boxing 16

9月27日(日)16:30イベント開始

TOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)

全4試合実施

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井上拓真vs那須川天心2｜テレビ放送・ネット配信予定

井上拓真vs那須川天心などが行われる「Prime Video Boxing 16」は、ネット『Amazonプライムビデオ』で独占ライブ配信される。

『Amazonプライムビデオ』では井上拓真vs那須川天心を含め、全4試合を配信予定となっている。

配信カード

  • WBC世界バンタム級タイトルマッチ 井上拓真 vs 那須川天心
  • WBC世界スーパーフライ級王座決定戦 坪井智也 vs リカルド・マラジカ
  • IBF世界スーパーバンタム級暫定王座決定戦 西田凌佑 vs サム・グッドマン
  • WBO世界ミニマム級暫定王座決定戦 松本流星 vs ラッセル・アコスタ

日程

テレビ

ネット

9月27日(日)16:30イベント開始

なし

Amazonプライムビデオ

【9/27】井上拓真vs那須川天心2はAmazon独占ライブ配信！無料体験で視聴可能30日間無料体験で視聴

井上拓真vs那須川天心2｜視聴方法

20260927 amazon inoue nasukawaAmazon

「Prime Video Boxing 16」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

Amazonプライムの料金は月額600円(税込)または年額5,900円(税込)。初めて登録する場合は30日間の無料体験を利用できる。

【Amazon】試合の無料体験視聴方法

  1. 【Amazon】「Prime Video Boxing 16」配信ページへアクセス
  2. 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をクリック
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【9/27】井上拓真vs那須川天心2はAmazon独占ライブ配信！無料体験で視聴可能30日間無料体験で視聴

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