ボクシング元世界4団体統一王者のサウル・カネロ・アルバレスが、約1年ぶりの復帰戦に臨む。

本記事では、カネロの次戦の対戦相手や試合日程、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

カネロの次戦はいつ？対戦相手・試合日程

サウル・カネロ・アルバレスの次戦は、日本時間2026年10月31日(土)23:00から開催される大会「Mexico vs. The World」内で実施される。

対戦相手はWBC世界スーパーミドル級王者のクリスチャン・エンビリ。サウジアラビア・リヤドで開催される「Mexico vs. The World」のメインイベントとして、WBC世界タイトルマッチ12回戦が行われる。カネロは2025年9月にテレンス・クロフォードに判定負けを喫して以来の試合となる。一方のエンビリは29勝(24KO)1分けと無敗を維持している。

なお、カネロvsエンビリの選手入場時刻は日本時間11月1日(日)午前5:00頃と見込まれるが、大会の進行状況によって大きく前後する可能性があるため、見逃したくない場合は早めに視聴を開始することをお勧めする。

項目 内容 大会 Mexico vs. The World 開始日時 2026年10月31日(土)23:00 タイトル WBC世界スーパーミドル級

タイトルマッチ12回戦 対戦カード サウル・カネロ・アルバレス

vs

クリスチャン・エンビリ 会場 サウジアラビア・リヤド

※すべて日本時間。

カネロの次戦のテレビ放送・ネット配信予定

カネロvsムビリのWBC世界スーパーミドル級タイトルマッチは、ネット配信サービス『DAZN』がペイ・パー・ビュー(PPV)形式でライブ配信する。

その他の配信サービスや地上波および衛星放送でのテレビ中継予定は伝えられていない。

チャンネル 形態 中継予定 DAZN ネット ライブ配信(PPV形式) 地上波 テレビ × BS・CS テレビ ×

※中継予定は変更となる場合があります。最新情報は各中継局公式サイトよりご確認ください。

カネロの次戦はDAZN PPVで配信！料金・購入方法

PPV(ペイ・パー・ビュー)とは追加有料コンテンツであり、カネロvsエンビリは、DAZN有料プラン既存または新規加入者に向けて3,500円(税込)で販売。購入方法は以下の通り。

■PPV購入方法

①「マイ・アカウント」から「アドオン（追加有料コンテンツなど）」を選択

②「PPV（ペイ・パー・ビュー）」を選択し、案内に沿って手続きを進行

③DAZNメインページから番組タイトルをタップし、手続きを完了すれば視聴可能！

※PPVは「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」の既存会員または新規加入会員に販売。