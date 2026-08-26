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DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。
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U-NEXT
ラ・リーガ2026-27をU-NEXTで全試合配信！
「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要
特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！
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2026-27シーズンのラ・リーガ第1節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダとレアル・マドリードが対戦する。
本記事では、レアル・マドリードvsレアル・ソシエダの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
レアル・マドリードvsレアル・ソシエダはいつ？何時から？
レアル・マドリードvsレアル・ソシエダは、日本時間2026年8月27日(金)午前4:00にキックオフを予定。会場はレアル・マドリードの本拠地サンティアゴ・ベルナベウだ。
- 大会名：ラ・リーガ 第1節
- 対戦カード：レアル・マドリード vs レアル・ソシエダ
- 試合日時：2026年8月27日(金)午前4:00
- 試合会場：サンティアゴ・ベルナベウ
レアル・マドリードvsレアル・ソシエダの放送・配信予定は？
レアル・マドリードvsレアル・ソシエダはネット『DAZN』と『U-NEXT』が全試合ライブ＆見逃し配信。『U-NEXT』は「サッカーパック」プランでのみ視聴可能だ。一方、地上波・衛星放送によるテレビ放送は予定されていない。
各プラットフォームの月額料金は以下の通り。
プラン
月額料金(税込)
3,480円
4,200円
2,600円
U-NEXTサッカーパックをお得に視聴する方法は？
【U-NEXTサッカーパック】セット加入でお得！U-NEXT
「U-NEXTサッカーパック」では、ラ・リーガ中継の他にプレミアリーグとエールディビジを独占でライブ配信。さらに、FAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！
このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。
U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順U-NEXT
- 「U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
- 「サッカーパックを始める」をタップ
- 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
- 必要情報を入力して登録完了！
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。<br>※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。
【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能DMM
DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！DAZN
シーズンを通してラ・リーガを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。
サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。
また、『DAZN』ではラ・リーガ以外にもブンデスリーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。
※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。