2026年の北中米ワールドカップ欧州予選2次予選（プレーオフ）は日本時間2026年4月1日(水)に各パスの決勝戦が開催され、ワールドカップ出場国が決定する。

本記事では、W杯欧州予選プレーオフ決勝の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介する。

W杯欧州予選プレーオフ決勝はいつ？何時から？

2026年ワールドカップ欧州予選プレーオフは、パスAからパスDの決勝が現地時間3月31日(火)に開催。4試合すべてが現地時間20時45分、日本時間3時45分にキックオフを迎える。

試合日時 ラウンド 対戦カード 会場 4/1(水)

3:45 パスA決勝 ボスニア・ヘルツェゴビナvsイタリア ビリノ・ポリェ

（ボスニア・ヘルツェゴビナ） 4/1(水)

3:45 パスB決勝 スウェーデンvsポーランド ナショナルアレーナン

（スウェーデン） 4/1(水)

3:45 パスC決勝 コソボvsトルコ ファディル・ヴォクリ

（コソボ） 4/1(水)

3:45 パスD決勝 チェコvsデンマーク レトナ・スタジアム

（チェコ）

※日本時間表記

W杯欧州予選プレーオフの放送・配信予定

2026年W杯欧州予選プレーオフ決勝は、『DAZN』がライブ配信する。3大会ぶりのワールドカップ本戦出場を目指すイタリア代表をはじめ、ワールドカップ本戦で日本代表と対戦するパスBの試合などが『DAZN』で視聴可能だ。

なお、地上波やBS/CSをはじめとしたテレビ放送、インターネットの他のプラットフォームでの配信は予定されていない。

W杯欧州予選プレーオフのおすすめ視聴方法

DAZN

W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】月額最安値！今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可