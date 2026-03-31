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Yuta Tokuma

W杯欧州予選プレーオフ決勝はいつ？何時から？テレビ放送・ネット配信

ワールドカップ 欧州予選
ボスニア・ヘルツェゴビナ 対 イタリア
スウェーデン 対 ポーランド
コソボ 対 トルコ
チェコ 対 デンマーク
トルコ
スウェーデン
ポーランド
チェコ
イタリア
デンマーク
コソボ
ボスニア・ヘルツェゴビナ

【W杯欧州予選プレーオフ】ワールドカップ欧州予選2次予選（プレーオフ）決勝はいつ？試合日程・キックオフ時間・テレビ放送スケジュールを紹介。

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2026年W杯欧州予選POは3月末・4月頭に開催！日本の対戦相手決定へ

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2026年の北中米ワールドカップ欧州予選2次予選（プレーオフ）は日本時間2026年4月1日(水)に各パスの決勝戦が開催され、ワールドカップ出場国が決定する。

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本記事では、W杯欧州予選プレーオフ決勝の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介する。

W杯欧州予選プレーオフ決勝はいつ？何時から？

2026年ワールドカップ欧州予選プレーオフは、パスAからパスDの決勝が現地時間3月31日(火)に開催。4試合すべてが現地時間20時45分、日本時間3時45分にキックオフを迎える。

試合日時ラウンド対戦カード会場
4/1(水)
3:45		パスA決勝ボスニア・ヘルツェゴビナvsイタリアビリノ・ポリェ
（ボスニア・ヘルツェゴビナ）
4/1(水)
3:45		パスB決勝スウェーデンvsポーランドナショナルアレーナン
（スウェーデン）
4/1(水)
3:45		パスC決勝コソボvsトルコファディル・ヴォクリ
（コソボ）
4/1(水)
3:45		パスD決勝チェコvsデンマークレトナ・スタジアム
（チェコ）

※日本時間表記

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W杯欧州予選プレーオフの放送・配信予定

2026年W杯欧州予選プレーオフ決勝は、『DAZN』がライブ配信する。3大会ぶりのワールドカップ本戦出場を目指すイタリア代表をはじめ、ワールドカップ本戦で日本代表と対戦するパスBの試合などが『DAZN』で視聴可能だ。

なお、地上波やBS/CSをはじめとしたテレビ放送、インターネットの他のプラットフォームでの配信は予定されていない。

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W杯欧州予選プレーオフのおすすめ視聴方法

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W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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