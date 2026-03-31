2026年の北中米ワールドカップ欧州予選2次予選（プレーオフ）は日本時間2026年4月1日(水)に各パスの決勝戦が開催され、ワールドカップ出場国が決定する。
本記事では、W杯欧州予選プレーオフ決勝の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介する。
W杯欧州予選プレーオフ決勝はいつ？何時から？
2026年ワールドカップ欧州予選プレーオフは、パスAからパスDの決勝が現地時間3月31日(火)に開催。4試合すべてが現地時間20時45分、日本時間3時45分にキックオフを迎える。
|試合日時
|ラウンド
|対戦カード
|会場
|4/1(水)
3:45
|パスA決勝
|ボスニア・ヘルツェゴビナvsイタリア
|ビリノ・ポリェ
（ボスニア・ヘルツェゴビナ）
|4/1(水)
3:45
|パスB決勝
|スウェーデンvsポーランド
|ナショナルアレーナン
（スウェーデン）
|4/1(水)
3:45
|パスC決勝
|コソボvsトルコ
|ファディル・ヴォクリ
（コソボ）
|4/1(水)
3:45
|パスD決勝
|チェコvsデンマーク
|レトナ・スタジアム
（チェコ）
※日本時間表記
W杯欧州予選プレーオフの放送・配信予定
2026年W杯欧州予選プレーオフ決勝は、『DAZN』がライブ配信する。3大会ぶりのワールドカップ本戦出場を目指すイタリア代表をはじめ、ワールドカップ本戦で日本代表と対戦するパスBの試合などが『DAZN』で視聴可能だ。
なお、地上波やBS/CSをはじめとしたテレビ放送、インターネットの他のプラットフォームでの配信は予定されていない。
W杯欧州予選プレーオフのおすすめ視聴方法
DAZN
W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。
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