



「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ」が、2026年も開催される。

本記事では、プロ野球ドラフト会議2026の開催日程やテレビ放送・ネット配信予定、おすすめ視聴方法を紹介する。

プロ野球ドラフト会議2026はいつ？

2026年の新人選手選択会議である「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ」は、2026年10月22日(木)16:50に開始予定だ。

会場は、グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール(東京都港区)。甲子園で活躍した高校野球のスター選手だけでなく、大学生、社会人、独立リーグなどの有望選手が各球団の指名を待つ。

項目 内容 大会名 プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ 開催日 2026年10月22日(木) 開始時間 16:50 開催場所 グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール

【中継局一覧】プロ野球ドラフト会議2026｜テレビ放送・ネット配信予定

プロ野球ドラフト会議2026は、ネット『U-NEXT』『DAZN』『TVer』がライブ配信。テレビ放送は地上波『TBS系列』とCS『スカイA』で生中継予定だ。

『TBS系列』では16:40から放送を開始するが、第1部は各球団の1巡目指名の生中継となる一方、第2部「THE 運命の1日」は2巡目の指名を会場から生中継するのみで、3巡目以降は随時の速報となる予定だ。『TVer』も『TBS系列』中継の同時ネット配信となる。

一方、『U-NEXT』は1巡目指名だけでなく育成選手の指名終了まで完全ライブ配信。スポーツライターの安倍昌彦氏が解説を担当するほか、見逃し配信にも対応している。

チャンネル 形態 中継時刻 内容 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 16:40～ 1巡目指名～育成枠指名終了まで完全ライブ配信 DAZN ネット 16:20～ 全指名巡をライブ配信 スカイA 衛星放送 16:30～21:00 1巡目指名～育成枠指名終了まで生中継 ニッポン放送 ラジオ 16:45頃～ 全球団の1巡目指名確定まで生中継 TBS系列 地上波 16:40～19:54 1巡目・2巡目指名を生中継

(※3巡目以降は随時速報) TVer ネット 16:40～19:54 TBS系列の同時配信

※放送・配信局や中継内容は変更の可能性あり。最新情報は各チャンネル公式サイトよりご確認ください。

プロ野球ドラフト会議2026｜おすすめ視聴方法

【U-NEXT】一巡目～育成枠終了まで完全ライブ配信！無料トライアルあり

U-NEXT

プロ野球ドラフト会議2026の模様は、ネット『U-NEXT』が1巡目から育成枠指名終了まで完全ライブ配信する。

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まずは無料トライアルページにアクセスし、氏名やメールアドレスなどの必要情報を入力。その後決済方法を選択して登録が完了する。無料トライアル期間内に解約した場合、料金の支払いは発生しない。

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※本ページに記載の情報は、2026年10月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。



