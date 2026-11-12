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Tsutomu Maeda

【11月13日】侍ジャパン 韓国戦はいつ？何時から？日程・テレビ放送/ネット配信予定｜野球日本代表

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の野球日本代表(侍ジャパン)対韓国代表はいつ？何時からプレイボール？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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野球日本代表(侍ジャパン)は11月12日(木)、「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」の第2戦で韓国代表と対戦する。

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本記事では、韓国戦の試合日程・開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

侍ジャパン 韓国戦はいつ？何時から？

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の侍ジャパン第2戦、韓国戦は11月13日(金)19:00から東京ドームで開催される。

項目

内容

大会

ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026

開始日時

2026年11月13日(金)19:00

対戦カード

日本 vs 韓国

会場

東京ドーム(東京都文京区)

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侍ジャパン 韓国戦のテレビ放送・ネット配信予定

11月13日(金)の侍ジャパンvs韓国は、地上波『テレビ朝日系列』でテレビ放送、ネット『Amazonプライムビデオ』でライブ配信される。『テレビ朝日系列』の放送時間帯は18:50～21:54で、中継は一部地域を除く。

チャンネル

形態

中継有無

Amazonプライムビデオ
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ネット


[11/13(金)18:30-]

テレビ朝日系列(地上波)

テレビ


[11/13(金)18:50-21:54]

BS・CS

テレビ

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アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のおすすめ視聴方法

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Amazonプライムビデオ』では、侍ジャパンの予選全3試合に加え、決勝と3位決定戦をライブ配信する。11月12日(木)のチャイニーズ・タイペイ戦は独占配信となる。

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