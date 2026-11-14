野球日本代表(侍ジャパン)は11月15日(日)、「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」の決勝戦に臨む。

本記事では、決勝の試合日程・開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

侍ジャパン 決勝はいつ？何時から？

侍ジャパンは、アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の予選リーグで3戦全勝を飾って決勝に進出。決勝では、チャイニーズ・タイペイ、オーストラリア、韓国のうち予選リーグで2位となったチームと激突する。

試合は11月15日(日)19:00から東京ドームで開催される予定だ。

項目 内容 大会 ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026 開始日時 2026年11月15日(日)19:00 対戦カード 日本 vs 未定 会場 東京ドーム(東京都文京区)

侍ジャパン 決勝のテレビ放送・ネット配信予定

11月15日(日)に行われる侍ジャパンの決勝は、地上波『TBS系列』でテレビ放送、ネット『Amazonプライムビデオ』でライブ配信される。

チャンネル 形態 中継有無 Amazonプライムビデオ

[30日間無料トライアルあり] ネット 〇

[11/15(日)18:30-] TBS系列(地上波) テレビ 〇

[11/15(日)19:00-] BS・CS テレビ ×

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のおすすめ視聴方法

『Amazonプライムビデオ』では、侍ジャパンの予選全3試合に加え、決勝と3位決定戦をライブ配信する。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオの登録手順

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