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Tsutomu Maeda

【11月15日】侍ジャパン 決勝戦はいつ？何時から？日程・テレビ放送/ネット配信予定｜野球日本代表

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の野球日本代表(侍ジャパン)の決勝戦はいつ？何時からプレイボール？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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野球日本代表(侍ジャパン)は11月15日(日)、「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」の決勝戦に臨む。

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本記事では、決勝の試合日程・開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

侍ジャパン 決勝はいつ？何時から？

侍ジャパンは、アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の予選リーグで3戦全勝を飾って決勝に進出。決勝では、チャイニーズ・タイペイ、オーストラリア、韓国のうち予選リーグで2位となったチームと激突する。

試合は11月15日(日)19:00から東京ドームで開催される予定だ。

項目

内容

大会

ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026

開始日時

2026年11月15日(日)19:00

対戦カード

日本 vs 未定

会場

東京ドーム(東京都文京区)

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侍ジャパン 決勝のテレビ放送・ネット配信予定

11月15日(日)に行われる侍ジャパンの決勝は、地上波『TBS系列』でテレビ放送、ネット『Amazonプライムビデオ』でライブ配信される。

チャンネル

形態

中継有無

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ネット


[11/15(日)18:30-]

TBS系列(地上波)

テレビ


[11/15(日)19:00-]

BS・CS

テレビ

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