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20260213 CORTIS(C)Getty images
MMA2026はU-NEXTで国内独占ライブ＆見逃し配信！まずは31日間無料トライアル
Tsutomu Maeda

MMAレッドカーペット2026は何時から開始？テレビ放送・ネット配信はどこで見られる？｜K-POP・韓流アイドル

韓国の音楽授賞式「MMA2026(The 18th Melon Music Awards)」のレッドカーペットは何時からスタート？本編前から見られるテレビ放送・ネット配信局はどこ？

31日間無料トライアルあり
MMA2026 kv

U-NEXT

MMA2026 （The 18th Melon Music Awards）をU-NEXTでライブ配信！

ライブ配信：2026年11月14日（土）17:00〜
　　　　　　2026年11月15日（日）17:00〜 

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

期間内の解約なら追加費用なし

MMA2026をライブ配信

韓国の音楽授賞式「MMA2026(The 18th Melon Music Awards)」が、11月14日(土)・15日(日)に開催される。

MMA2026レッドカーペット＆本編はU-NEXT独占ライブ配信！まずは31日間無料トライアル今すぐ視聴

本記事では、MMA2026のレッドカーペット開始時間やライブ配信・見逃し配信の視聴方法を紹介する。

MMA2026のレッドカーペットは何時から？

MMA2026は、韓国最大級の音楽授賞式。2026年は高尺スカイドーム(ソウル／韓国)で実施され、ALPHA DRIVE ONE、CORTIS、ILLIT、RIIZEら豪華アーティストが集結する。

レッドカーペットは、11月14日(土)・15日(日)ともに日本時間17:00から開始予定。授賞式本編は両日18:00に始まる予定となっている。

開催日

レッドカーペット

授賞式本編

11/14(土) DAY1

17:00-

18:00-

11/15(日) DAY2

17:00-

18:00-

※すべて日本時間。
※イベント進行時刻・中継内容は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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MMA2026のレッドカーペット配信はどこで見られる？

MMA2026は、ネット『U-NEXT(31日間無料トライアルあり)』が両日のレッドカーペットおよび授賞式を独占ライブ＆見逃し配信する。

『U-NEXT』の「月額プラン」で視聴できる見放題作品となっているため、PPVチケットなど追加課金購入は不要だ。見逃し配信は各日の中継終了後、準備が整い次第開始し、2027年1月15日(金)23:59まで配信予定となっている。なお、ライブ配信・見逃し配信ともに日本語字幕・吹き替えには対応していない。

U-NEXT配信情報

  • ライブ配信：
    【DAY1｜11月14日(土)】レッドカーペット：17時〜 / 授賞式：18時～ライブ終了時間
    【DAY2｜11月15日(日)】レッドカーペット：17時〜 / 授賞式：18時～ライブ終了時間
  • 対象プラン：月額プラン（31日間無料トライアルあり）
  • 見逃し配信：ライブ配信終了後準備でき次第～2027年1月15日(金)23:59まで
  • 音声・字幕：日本語字幕・吹替なし

※すべて日本時間。
※イベント進行時刻・中継内容は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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MMA2026 本編＆レッドカーペットのお得な視聴方法は？

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U-NEXT』では、MMA2026を2026年11月14日(土)・15日(日)の2日間にわたり独占ライブ配信する。両日とも17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式が配信される。

U-NEXTでは31日間無料トライアルが利用可能。MMA2026は見放題対象のため、無料トライアル期間中でも追加料金なしで視聴できる。期間内に解約すれば月額料金の支払いは発生しない。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

  1. U-NEXT公式サイトにアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」を選択
  3. メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了
  4. 「MMA2026」の配信ページから視聴を開始するだけ！
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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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