韓国の音楽授賞式「MMA2026(The 18th Melon Music Awards)」が、11月14日(土)・15日(日)に開催される。

本記事では、MMA2026のレッドカーペット開始時間やライブ配信・見逃し配信の視聴方法を紹介する。

MMA2026のレッドカーペットは何時から？

MMA2026は、韓国最大級の音楽授賞式。2026年は高尺スカイドーム(ソウル／韓国)で実施され、ALPHA DRIVE ONE、CORTIS、ILLIT、RIIZEら豪華アーティストが集結する。

レッドカーペットは、11月14日(土)・15日(日)ともに日本時間17:00から開始予定。授賞式本編は両日18:00に始まる予定となっている。

開催日 レッドカーペット 授賞式本編 11/14(土) DAY1 17:00- 18:00- 11/15(日) DAY2 17:00- 18:00-

※すべて日本時間。

※イベント進行時刻・中継内容は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

MMA2026のレッドカーペット配信はどこで見られる？

MMA2026は、ネット『U-NEXT(31日間無料トライアルあり)』が両日のレッドカーペットおよび授賞式を独占ライブ＆見逃し配信する。

『U-NEXT』の「月額プラン」で視聴できる見放題作品となっているため、PPVチケットなど追加課金購入は不要だ。見逃し配信は各日の中継終了後、準備が整い次第開始し、2027年1月15日(金)23:59まで配信予定となっている。なお、ライブ配信・見逃し配信ともに日本語字幕・吹き替えには対応していない。

U-NEXT配信情報

※すべて日本時間。

※イベント進行時刻・中継内容は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

MMA2026 本編＆レッドカーペットのお得な視聴方法は？

『U-NEXT』では、MMA2026を2026年11月14日(土)・15日(日)の2日間にわたり独占ライブ配信する。両日とも17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式が配信される。

U-NEXTでは31日間無料トライアルが利用可能。MMA2026は見放題対象のため、無料トライアル期間中でも追加料金なしで視聴できる。期間内に解約すれば月額料金の支払いは発生しない。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。