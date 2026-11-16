日本プロ野球選手会が主催する「エイブル トライアウト2026〜挑め、その先へ〜」が開催される。

本記事では、プロ野球12球団合同トライアウト2026の開催日程や開始時間、会場、中継予定を紹介する。

プロ野球12球団合同トライアウト2026はいつ？何時から？

プロ野球12球団合同トライアウト2026は、11月17日(火)に開催。16:00からシートノック、16:30からシート打撃が行われる予定だ。

項目 内容 イベント名 エイブル トライアウト2026〜挑め、その先へ〜 開催日 11月17日(火) シートノック 16:00開始予定 シート打撃 16:30開始予定

プロ野球トライアウト2026の会場は？

開催会場は愛知県名古屋市にあるバンテリンドーム ナゴヤだ。日本プロ野球選手会が主催し、来季の契約に至らなかった選手やプロ野球復帰を目指す選手が参加する。

プロ野球トライアウト2026の中継予定は？

プロ野球トライアウト2026は、11月17日(火)15:30から『FOD(Amazonあり)』でライブ配信される。その他、衛星放送『フジテレビONE』およびネット『フジテレビONEsmart』でも生中継が予定されている。

チャンネル 形態 中継予定 FOD(Amazonあり) ネット 11/17(火)15:30- フジテレビONE 衛星放送 11/17(火)15:30- フジテレビONEsmart ネット 11/17(火)15:30-

プロ野球12球団合同トライアウト2026のおすすめ視聴方法

前述の通り、プロ野球12球団合同トライアウト2026は、ネット『FODプレミアム』がライブ配信予定。Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能だ。

Amazon『FODチャンネル』は月額1,320円(税込)で加入でき、加入手順も簡単。なお、Amazonプライム会費は別途必要となる。

登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

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